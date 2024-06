El Inter Miami ya está repleto de figuras. Tras el arribo de Lionel Messi llegaron: Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y, posiblemente, arribe Ángel Di María en un futuro cercano. Pero no conforme con ellos, Leo intenta seguir incorporando renombre y jerarquía al elenco que comanda Gerardo Martino y que busca este año, por primera vez en su historia, hacerse con la MLS.

Tal es el caso de Marcos Rojo, ex compañero del rosarino en la Selección Argentina, quien confesó que a principio de año recibió el llamado del ex FC Barcelona y París Saint-Germain en función de tentarlo para que se sume a la institución del estado de Florida.

“A mi me llamo Leo Messi en enero, para ir a Inter Miami. No me llamó cualquiera. La verdad que no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hace poco. Me comuniqué con Román (Riquelme) y le dije que si me necesitaba, me quedaba”, reveló el defensa que tuvo su paso por el Spartak de Moscú, Sporting de Lisboa y Manchester United.

No obstante, Marcos Rojo aclaró que, más allá de la propuesta del Campeón del Mundo, su decisión fue quedarse en el Xeneize para centrarse en los objetivos que ahora plantea su actual entrenador Diego Martínez: “Voy a tratar de mejorar lo que tenga que mejorar, porque me encanta y disfruto jugar en Boca”.

La celebración del gol de Marcos Rojo vs. Nigeria en Rusia 2018.

¿Ángel Di María se sumará al Inter Miami?

Ángel Di María dejará de ser jugador del Benfica, oficialmente, el próximo 30 de junio. Al respecto, hace días, trascendió que Fideo tenía pensado jugar seis meses en Rosario Central (el club en el que se formó como futbolista y del cual es hincha) para luego en enero del 2025 incorporarse al Inter Miami de Lionel Messi.

No obstante, las nuevas amenazas que sufrió en la ciudad de la provincia de Santa Fe, Argentina, pueden acelerar el proceso para que se acople al plantel de Gerardo Martino después de la Copa América, aunque no es un trámite sencillo, puesto que la institución debe adquirir un cupo de jugador franquicia (parte del reglamento para contratar futbolistas con los que los clubes se pueden exceder con los límites salariales).

Lionel Messi ya trabaja con la Selección Argentina

Lionel Messi abandonó la concentración del Inter Miami para poner el foco en la Copa América con la Selección Argentina. La Albiceleste integra el Grupo A junto a Canadá (con quien debutará en el certamen el 20 de junio en Atlanta), Chile (25 de junio en Nueva Jersey) y Perú (29 del mismo mes en Miami).