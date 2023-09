No venía siendo la mejor temporada de Julo Urías en la MLB y este golpe fue inesperado. En medio de una campaña en la que no paran de caérseles abridores como Tony Gonsolin y Dustin May, Los Angeles Dodgers perdió, por el momento, al pitcher mexicano por el arresto que sufrió. Ya publicaron un mensaje al respecto.

Según le contó la Policía de Los Ángeles a Jeff Passan, de ESPN, Urías ingresó a la cárcel sobre la 1:00 A.M del lunes 4 de septiembre al ser acusado por ”delitos graves de violencia doméstica“. El pitcher, nacido en México, fue dejado en libertad después de pagar una fianza de $50.000 dólares y el mensaje de los Dodgers estaba a punto de llegar.

No es la primera vez que a Julio Urías lo vinculan con delitos graves de violencia doméstica, ya que en 2019 fue arrestado por sospecha frente a este mismo cargo, pero no recibió una acusasión formal. Los Angeles Dodgers ya tomó una primera decisión por el arresto del lanzador mexicano.

El mensaje de Los Angeles Dodgers tras saber que Julio Urías ingresó a la cárcel

Luego de que la MLB informara por medio de una fuente de Jeff Passan que ya inició la investigación por el arresto de Julio Urías, Los Angeles Dodgers decidió que el pitcher mexicano no viaje con el equipo para los próximos seis juegos como visitante que inician el martes 5 de septiembre contra Miami Marlins y que finalizan el domingo 10 del mismo mes contra Washington Nationals.

“Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento”, fue el primer mensaje de Los Dodgers en X (Twitter) al saber que el pitcher mexicano fue enviado a la cárcel y posteriormente puesto en libertad.

¿Cuándo inician los MLB Playoffs 2023?

La MLB anunció el 8 de agosto de manera oficial el calendario de la Postemporada 2023 que empezará con cuatro juegos de la Ronda de Comodines el martes 3 de octubre. Luego, los MLB Playoffs 2023 continúan con las Series Divisionales el sábado 7 de octubre, y la Serie por el Campeonato de la Liga Americana y Nacional están programadas para iniciar el domingo 15 y lunes 16, respectivamente, del mismo mes.

¿De dónde es Julio Urías?

Julio Urías nació el 12 de agosto de 1996 en la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa (México). El pitcher zurdo es hijo de Carlos Urías y Juana Isabel Acosta. Además, el lanzador de Los Angeles Dodgers ya se dio el lujo de ganar una Serie Mundial en 2020.