Jorge Campos presentó el jersey que usarán Chicharito Hernández y Jonathan dos Santos

Con Guillermo Barros Schelotto al frente, Los Angeles Galaxy registró una de las peores campañas en su historia: no pasó a los Playoffs y mostró un bajo nivel en la mayoría de sus encuentros, cayendo siempre en la dependencia de Cristian Pavón. Pero los objetivos se renovaron para la temporada 2021 de la MLS...

Greg Vanney comandará al conjunto de California en esta nuevo año y tendrá varias tareas por delante. Uno será el de posicionar al cuadro de Carson entre los mejores de la liga de los Estados Unidos y otro será el de recuperar futbolísticamente a Javier Hernández, quien no demostró nada durante su primer torneo.

Por lo pronto, el equipo de marketing dio a conocer el nuevo jersey de visitante. "Surgió de la cultura del club y presente un diseño de rayas verticales en negro, verde técnico y dorado colegial que rinde homenaje a la historia del club. La playera cuenta con un diseño moderno que le da un guiño al pasado y está inspirada en las imágenes y los sonidos de los tiempos en el Rose Bowl Stadium", informó el club.

Chicharito Hernández, Jonathan dos Santos y Jorge Campos, representando a la cama de Los Angeles Galaxy de la época de 1996/97, modelaron la nueva piel en una sesión de fotos y de videos. Obviamente, también participaron otros importantes elementos de la plantilla como Sebastián Lletget y Julián Araujo.

"La verdad que me encanta, es algo diferente. Me gusta cómo se ve, es una camiseta que fue histórica. Ojalá que podamos representarla como se debe. Me parece espectacular", fue la reacción de Jonathan dos Santos durante el video de promoción del conjunto california para todos los aficionados.

