Entre tantos clubes con los que se vinculó a Roger Martínez durante el mercado de pases invernal estuvo el Inter Miami de David Beckham que se prepara para su debut absoluto en la Major League Soccer.

Sin embargo, y a pesar de que todavía hay tiempo hasta mayo para incorporar futbolistas en Estados Unidos, el mismo delantero colombiano se encargó de desestimar la propuesta.

"Es un gran proyecto que está para grandes cosas. A mí me gustaría jugar en la MLS, no le cierro las puertas a nada", explicó el cafetero en una entrevista con La Última Palabra de Fox Sports.

��“A MÍ ME GUSTARÍA JUGAR EN LA MLS”, PERO…�� #RogerenLUP Roger Martínez (América), EXCLUSIVA (@GusMenFox):



-“Llegó la oferta, sí; mi contrato no estaba arreglado (Inter de Miami)” pic.twitter.com/jIkhugVwhO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2020

Luego, agregó la razón por la cual decidió no pasar al país vecino en el periodo de transferencias que acaba de concluir: "Me llegó una oferta pero mi contrato no estaba arreglado".

Si bien en la Liga MX ya cerraron los registros, las salidas todavía pueden acordarse. Y en USA saben que recién el 1 de mayo se finaliza, de forma definitiva, el libro de pases.

