El Inter Miami realizó su presentación en la Major League Soccer al medirse en el Banc of California Stadium a LAFC, conjunto que se llevó el triunfo con un auténtico golazo del mexicano Carlos Vela, en donde su compatriota Rodolfo Pizarro también se estrenaba en el futbol de los Estados Unidos y posterior al partido, tuvo un un gesto con un pequeño aficionado.

Luego del encuentro y a pesar de no conseguir los tres puntos como visitante, el volante mexicano tuvo una gran acción con un niño aficionado de LAFC, con el que tras el duelo disputado en Los Ángeles, le regaló un momento único al pequeño, que fue compartido por el Inter Miami a través de su cuenta oficial de Twitter.

It’s always bigger than fútbol. ���� pic.twitter.com/2hAiOfxG5Z — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2020

El Inter Miami disputó su primer encuentro en el fútbol estadounidense y aunque no lograron sacar un resultado positivo, su jugador franquicia, Rodolfo Pizarro afirmó que hicieron un buen partido ante LAFC, además de asegurar que seguirán trabajando para buscar el primer triunfo en su historia dentro de la Major League Soccer y que tanto él como sus compañeros, están trabajando para ello.

"Creo que hicimos un buen partido, desafortunadamente no completamos las jugadas, pero para ser nuestro primer juego, creo que hicimos un buen partido. Estoy contento acá, no me queda mas que seguir trabajando para ganar los siguientes partidos y darle alegrías a los fans", finalizó Pizarro.

Lee También