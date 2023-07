Inter Miami quiere emular al viejo Barcelona y busca juntar a sus principales figuras. Ya tiene a Lionel Messi y Sergio Busquets, pero se le podrían sumar algunos más. En España aseguran que Andrés Iniesta tiene una oferta de la franquicia de la Florida para ser su nuevo fichaje.

Según RAC1, Iniesta tiene dos ofertas sobre la mesa para continuar su carrera. A sus 39 años, le escapa al retiro y quiere seguir al menos una temporada más jugando como profesional. La opción de Inter Miami lo ve con buenos ojos, pero no descarta los millones del fútbol de Arabia Saudita.

El ‘Cerebro’ recientemente terminó su contrato con Vissel Kobe y fue despedido el último fin de semana ante una multitud en el empate 1-1 ante Consadole Sapporo por la J. League. Fue reemplazado en el minuto 57 y fue ovacionado por todo el público en el Estadio Parque Misaki. Ahora, es agente libre.

Iniesta, el nuevo ex Barcelona que busca Inter Miami

Las llegadas de Lionel Messi y Sergio Busquets ya están confirmadas por Inter Miami, que también anunció recientemente el arribo de Gerardo Martino como nuevo entrenador. Ahora buscan fichar a Andrés Iniesta, pero no sería el único ex Barcelona que buscan convencer.

Encuesta Si pudieras revivir una era, ¿cuál sería? Si pudieras revivir una era, ¿cuál sería? YA VOTARON 0 PERSONAS

Jordi Alba también tiene una propuesta para jugar en la Florida junto a sus ex compañeros del Barça. El Inter también quiso convencer a Luis Suárez, aunque está comprometido con Gremio y sólo lo dejaría ir a cambio de una cifra de 70 millones de euros, algo totalmente imposible.

¿Iniesta rechazó la propuesta de Gabriel Milito para jugar en Argentinos?

A comienzos de junio, ya sabiendo que no continuaría en Japón, Iniesta recibió el llamado de su ex compañero en el Barça, Gabriel Milito, para jugar en el fútbol argentino. Le ofreció ser parte de Argentinos Juniors, algo que fue confirmado por el propio entrenador del club. “Lo llamé, quedó en responderme. Lo veo muy complicado porque tenía muchas otras propuestas“, le reveló a TNT Sports. Hasta el momento, no se sabe si ya le dio una respuesta por sí o por no sobre esta posibilidad.