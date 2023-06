Luis Suárez sigue siendo noticia en Brasil por su presente en Gremio. Es que ahora quedó envuelto en el escándalo dirigencial que se conoció en las últimas horas. El presidente de la institución tricolor, Alberto Guerra, decidió despedir al vicepresidente Paulo Caleffi, quien había arremetido contra el uruguayo en las últimas horas.

Durante las últimas semanas, Lucho fue parte de varios rumores que lo involucraron con un posible retiro del fútbol, una salida a la MLS para jugar con su amigo Lionel Messi, un posible tratamiento en su rodilla derecha, además de responder en el campo de juego con goles (metió dos en los últimos dos partidos del Brasileirao).

Pero la última noticia que surgió desde Brasil fue el despido del vicepresidente de Gremio, Paulo Caleffi. La decisión la tomó el presidente Alberto Guerra, quien se lo comunicó oficialmente en las últimas horas del miércoles. El propio Caleffi lo confirmó en un tuit.

“Buenas noches. Fui comunicado por el Sr. Alberto Guerra de mi salida (del club) por teléfono hace un rato. La razón dada fue que me había enfrentado con la prensa. Vuelvo a mi condición de fan. Gracias a todos los colaboradores de CT. Ustedes son fabulosos. HONOR, CARÁCTER y SERIEDAD“, escribió.

Caleffi y sus polémicas declaraciones contra Luis Suárez

El enfrentamiento entre Caleffi y la prensa comenzó precisamente por los rumores de retiro alrededor de Luis Suárez. “Eso no existió“, llegó a decir en una rueda de prensa. Posteriormente, tuvo un cruce con el periodista que había dado la noticia de la posible retirada del Pistolero.

Tras trascender los problemas de rodilla de Suárez y la posibilidad de viajar a Barcelona para someterse a un tratamiento de recuperación, el ahora ex vicepresidente dejó un polémico mensaje. “Hay cosas que no se pueden comprar en una farmacia. No importa cuánto ruido intentes hacer (hablado o escrito), esto no cambiará“, dijo en Twitter junto a otro escrito que trataba el tema del honor y la reputación.

Este último mensaje pudo ser la gota que rebasó el vaso para que en Gremio se tome la decisión de despedir a Caleffi. Luego de hacerse oficial la noticia de su salida, el ex dirigente volvió a manifestarse en Instagram en donde publicó hasta una foto firmada por el propio Luis Suárez.

“Es bueno abrir los brazos y volver a casa con la conciencia tranquila y un sentimiento de deber cumplido. Sabiendo que lo he entregado todo. Absolutamente todo para el club que amo. Qué puedo hacer con la cabeza en alto. Que siempre mire a mis hijos sabiendo que la postura y el carácter que mis padres y mi hermano me han transmitido seguirán sobre ellos“, concluyó. Además, agradeció al club, sus empleados y a los hinchas por el cariño recibido.

Luis Suárez tiene contrato vigente con Gremio hasta diciembre de 2024. Sus últimas semanas en el club han sido muy movidas con todas las especulaciones sobre su futuro futbolístico. Por ahora, sigue entrenándose con el plantel que dirige Renato Portaluppi y se concentra en lo que será el partido ante Bahía del próximo sábado por el Brasileirao.