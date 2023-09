Álvaro Morales no se contuvo y reaccionó a la supuesta lesión de Messi en Inter Miami

En una de las imágenes que muy pocos en el mundo fútbol esperaban ver, Lionel Messi no pudo terminar el partido Inter Miami vs. Toronto FC de la jornada MLS del 20 de septiembre de 2023. Leo pidió el cambio en el primer tiempo y Álvaro Morales no se contuvo con una reacción en X (Twitter).

¿Se acabó la guerra? Cada vez que Messi salta a una cancha de fútbol, Morales está pendiente de lo que haga o deje de hacer el jugador argentino. El periodista de ESPN no se guarda nada a la hora de criticar a Lionel, pero en esta ocasión, todo parece indicar que fue diferente.

Messi venía de perderse dos partidos, uno con la Selección Argentina y el otro con Inter Miami, por arrastar una fatiga muscular. Completó bien el entrenamiento previo al duelo contra Toronto FC y parecía estar listo para volver a marcar diferencia con un gol o una asistencia. Esta expectativa tan solo duró 37 minutos y Álvaro Morales tomó atenta nota.

Mientras que Gerardo ‘El Tata’ Martino sostuvo en conferencia de prensa que “son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día”, la información de prensa es que Lionel Messi tendrá descanso el jueves 21 de septiembre y hasta el viernes se le realizarán estudios para saber si tiene una lesión grave. Así que mientras se revela el misterio, nada mejor que conocer la reacción de uno de los mayores contradictores de Leo.

¿Lo hizo con la alta dosis de ironía acostumbrada? En esta ocasión no lo sabemos, ya que Álvaro Morales reaccionó a la supuesta lesión de Messi en Inter Miami con el siguiente mensaje en X (Twitter): “Uy, Messi ya no pudo terminar…”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

