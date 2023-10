Una vez consumada la victoria de la Selección Argentina contra Perúpor las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Lionel Messi habló con la prensa y aseguró que se quedará en el Inter Miami. Esto implica que no saldrá a préstamo mientras el club no disputa partidos oficiales, y que tendrá un total de cinco partidos de acá al final del 2023, con lo cual su agenda ha quedado definida.

“Entrenaré, jugaré el partido que nos queda ahora e intentaré llegar lo mejor posible para noviembre para ver si puedo estar otra vez“, aseguró Lionel Messi, y con ello descartó cualquier posibilidad de salida a préstamo. De esta forma se confirma que tendrá tres partidos con el Inter Miami, y -en caso de ser convocado- dos con Argentina, para dar fin a su 2023.

Así mismo, el astro argentino tiene entre sus compromisos la gala del Ballon D’Or, organizada por France Football, y en la que buscará conseguir su octavo balón de oro, ensanchando aún más su leyenda.

A continuación repasamos todos los compromisos referidos al fútbol que tendrá Lionel Messi en el 2023, en una agenda donde encontramos partidos de Eliminatorias, amistosos contra clubes chinos y el cierre de la temporada regular de la MLS.

Los cinco partidos que jugará Messi hasta fin del 2023

En su regreso a Estados Unidos, el primer compromiso que tendrá Messi se llevará a cabo el sábado 21 de octubre, cuando el Inter Miami enfrente a Charlotte FC para dar fin a la temporada regular de la MLS. Lo cierto es que ya no hay chances de clasificar a los Playoffs, pero con la poca carga de partidos que tendrá durante estos meses, se espera que Messi diga presente en el encuentro.

Con su temporada ya finalizada, el Inter Miami logró cerrar una gira por China, lo cual le dará un buen rédito económico y llevará a Lionel Messi a disputar encuentros nuevamente en oriente. Sus rivales serán el Qindao Hainiu FC y el Chengdu Rongcheng, dos equipos de la primera división china.

El primer encuentro será el 5 de noviembre en el Qingdao Youth Football Stadium frente al combinado local, mientras que el segundo tendrá lugar el 8 de noviembre en el Chengdu Phoenix Mountain Sports Park, contra el rival restante.

Una vez finalizada la gira por China, Messi tendrá como siguiente objetivo los compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con la Selección Argentina. El 16 de noviembre recibirá a Uruguay, y el 21 del mismo mes cerrará su temporada con la visita a Brasil.

La Gala del Balón de Oro

Entre los cinco compromisos dentro de la cancha, también aparece uno fuera de ella, pero que marca un reflejo de su impacto dentro del terreno de juego. Lionel Messi tendrá la gala del Ballon D’Or el lunes 30 de octubre, y es el principal candidato a quedarse con el galardón máximo.

En caso de conquistarlo, y con la Copa del Mundo, Leagues Cup y su gran rendimiento durante la última temporada a sus espaldas, Messi obtendría su octavo balón de oro. Con ello, seguiría extendiendo su leyenda e incrementando la diferencia con el resto de los futbolistas de la historia.

Su principal rival es Erling Haaland, el goleador del Manchester City que fue Bota de Oro y ganó el triplete con el equipo inglés. No obstante, Noruega no participó del Mundial y se ve fuera de la EURO 2024, por lo que su presente a nivel selecciones no lo ayuda demasiado.

Vacaciones en Argentina y pretemporada en Miami

De la propia boca de Lionel Messi salió la información de lo que hará durante diciembre y enero, los dos meses en los que no tiene compromisos con Inter Miami. Y Lionel aseguró que pasará bastante tiempo en Argentina y en su Rosario natal, lo cual le permitirá disfrutar de su ciudad como hace años no puede.

“Disfrutar de las vacaciones en Argentina, que es la primera vez que voy a tener mucho más días en diciembre, las fiestas con tranquilidad, con mi gente. En enero volveré otra vez hacer pretemporada, iniciar de cero y prepararme lo mejor posible como siempre”, ese es el futuro de Messi para los próximos meses.