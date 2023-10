Cuando se dice que la figura de Lionel Andrés Messi ha llevado el soccer a otra dimensión no hablamos solo de juego o lo que ocurre en el césped. La presencia del argentino en Inter Miami supone un paso sin retorno hacia la expansión por parte de una MLS donde ya es oficial la primera gira del rosarino con el equipo del Tata Martino. David Beckham y Jorge Más se frotan las manos.

No habrá playoffs a final de año, tampoco luchar por títulos y si compromisos amistosos mientras el 2024 aparece como el gran objetivo de la franquicia. Messi seguirá jugando por Estados Unidos a corto plazo y lo hará en un equipo que ya piensa en la próxima temporada. Inter se marcha a China para medir fuerzas con Qingdao Hainiu FC (5 de noviembre) y al Chengdu Roncheng (8 de noviembre). NSN y Maijia Sports son los promotores de un evento que moverá masas por todo el gigante asiático. Todo armado y publicado por el club. Se prepara un 2024 donde las exigencias crecerán como nunca. A mediados de dicho año se espera por fichajes.

El inaugurado Qingdao Youth National Stadium y su capacidad para 50.000 espectadores marcarán el comienzo de dicha aventura. 72 horas después, Leo viajará a la ciudad de Chengdu para disputar el segundo encuentro de la gira contra Chengdu Rongcheng en el Phoenix Hill Football Stadium (60.000 espectadores). Que Inter Miami haya hecho ya todo oficial prácticamente confirma que no habrá cesión a Europa como tanto se ha especulado. Festeja La Florida. También la MLS por supuesto, donde Leo es el máximo atractivo.

Y es que los precedentes hicieron soñar a más de uno. Cracks de la talla de David Beckham o Thierry Henry tuvieron pequeños retornos a Europa durante sus aventuras en la MLS para no perder ritmo y tras no haber podido lograr la clasificación a los playoffs. Hubo dudas durante algunas horas, pero empiezan a desvanecerse. Messi parece cerrarse a dicha posibilidad y seguirá defendiendo, tanto dentro como fuera del campo, los intereses de un proyecto donde es más que un jugador. Empieza la expansión.

NSN (Never say never) y Maijia Sports son las encargadas a nivel comercial de todo. Inter Miami consigue dos aliados de peso para que junto a Messi, el club sigue llevando su marca a todo el planeta. Para esto también se fichó al argentino, asegura el director de desarrollo Xavi Asensi: “Estamos muy contentos de seguir ampliando el alcance global de nuestro club. Estamos llevando a nuestro equipo a jugar delante de en todo el mundo. Esta es una oportunidad especial para compartir la pasión a medida que llegamos a nuevas audiencias”.

¿Cuándo empieza la MLS 2024?

Si bien todavía no existen fechas oficiales, se especula con que Messi y compañía volverán a la acción en la MLS sobre el 24-25 de febrero del 2024. Empieza ahí un nuevo sueño para La Pulga para igualmente ser el jugador con más títulos de la historia de este juego. Tata Martino seguirá al mando. Salvo sorpresa no llegarán los grandes fichajes hasta junio.

¿Hasta cuándo tiene contrato Messi en Miami?

Más allá de los compromisos que tendrá cuando finalice su carrera, el contrato de Messi con Inter Miami se encuentra marcado como mínimo hasta el 31 de diciembre del 2025. La Pulga seguirá siendo la cara principal de la franquicia más joven de toda la MLS. En febrero empieza un nuevo sueño. Leo, salvo giros totales, se queda en La Florida.