El efecto Lionel Messi apenas está empezado en Estados Unidos. La locura por ver al ’10’ del Inter Miami no solo contagió a grandes leyendas del deporte como LeBron James, a la hora de que Leo juegue por primera vez como visitante en USA hubo un tiempo récord para que se agotaran las entradas.

Bolavip te cuenta todos los detalles. Inter Miami clasificó a los octavos de final de la Leagues Cup luego de ganarle 3 a 1 a Orlando City con dos goles de Leo Messi. Ahora, el siguiente rival será FC Dallas y ya se habla que el precio en la reventa de entradas supera los $9.000 dólares.

Inter Miami vs. FC Dallas será el domingo 6 de agosto con horario por confirmar en el estadio Toyota, de Texas. Messi llegará con un nivel sensacional que lo tiene con cinco goles y una asistencia en 204 minutos disputados. En Estados Unidos parece que hay muy pocas personas que no quieren ver jugar al argentino porque hasta se animó a hacerlo una leyenda del deporte que no había visto ni un solo partido de fútbol en su vida.

Lionel Messi no solo logró las mejores primeras 24 horas de ventas de camisetas al cambiar de equipo (Inter Miami 2023) de todos los deportes al superar a Cristiano Ronaldo (Manchester United 2021), Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers 2020) y LeBron James (Los Angeles Lakers 2018), según la plataforma Fanatics. Ahora, Leo generó que se agotaran entradas para verlo como visitante en tiempo récord.

Confirmado: Las entradas para ver a Messi como visitante en USA se agotaron en tiempo récord

Según informó Paul Tenorio, del portal The Athletic, las entradas para ver a Lionel Messi y el partido Inter Miami vs. FC Dallas del domingo 6 de agosto, el primer duelo de Leo fuera de casa, se agotaron en 22 minutos. Un tiempo récord para el fútbol de Estados Unidos. En el caso de querer conseguir una entrada por reventa, ya se habla que los precios llegan a US$9.000. Y eso que la locura por Leo apenas está empezando.