Es el nombre de moda en los deportes de Estados Unidos. Lionel Messi volvió a demostrar que su talento e impacto pueden llegar a las grandes leyendas del deporte norteamericano y en esta ocasión fue un exjugador del béisbol de la MLB quien se rindió ante Leo sin ni siquiera haber visto un partido de fútbol en su vida.

Las cosas que hace el ’10’ del Inter Miami. Llegó la hora de la tercera función de Leo Messi con su nuevo equipo en el partido por los 16avos de final de la Leagues Cup contra Orlando City y los invitados de lujo volvieron a decir presente.

Con el antecedente que grandes figuras del deporte en USA como lo es LeBron James ya fueron a ver un partido de Lionel Messi, un cinco veces ganador de la Serie Mundial con New York Yankees no dudó en elegir el partido Inter Miami vs. Orlando City del 2 de agosto de 2023 como el primer encuentro de fútbol que veía en su vida. ¡Y no se equivocó!

No había visto un partido en su vida y se declaró fan de Messi

Tan solo tuvieron que pasar siete minutos para que Lionel Messi impresionara a una leyenda como lo es Derek Jeter con un nuevo golazo en Inter Miami. Como si fuera un presagio, el exjugador de la MLB, que jugó béisbol por 20 temporadas y es miembro del Salón de la Fama, se rindió ante Leo con unas grandes palabras antes de ver la nueva función del jugador argentino.

“Pienso que todos aquí están entusiasmados con Messi. Posiblemente uno de los mejores jugadores que haya jugado. Hay mucho entusiasmo, es de lo que hablan. Solo busco tener la oportunidad de verlo jugar. Pienso que cuando juegas deportes profesionales eres fan de todos los deportes y respetas y admiras a todos los jugadores. Así que por eso busque verlo“, dijo Derek Jeter a la transmisión oficial de Apple TV del partido Inter Miami vs. Orlando City.