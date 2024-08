David Beckham analizó el presente de Messi en Estados Unidos. Asegura que Leo ayudará a una selección a ser campeón del mundo, pero no será Argentina.

David Beckham pronosticó un nuevo campeón del mundo gracias a Messi, pero no es Argentina: "Leo los ayudará"

No es un bulo de redes sociales o una mera frase sin sentido. David Beckham considera que Lionel Messi ayudará a que Estados Unidos sea campeón del mundo. El ex futbolista inglés analizó el presente del soccer e hizo una apuesta de peso de cara al futuro de una selección que en el 2026 será el hogar de la Copa del Mundo que estrenará el formato de las 48 selecciones. La Pulga será vital para conseguir dichos objetivos.

En una charla con World Soccer Talk, el directivo de Inter Miami se mostró tajante sobre el impacto que tiene para todo el país poder contar con Messi en sus filas. Beckham se puso de ejemplo para poner en contexto como puede cambiar toda una nación alrededor de la figura de un solo hombre. Leo y su legado en la MLS irá más allá de lo que pueda hacer en estos años que vienen por delante con Las Garzas. El objetivo es cambiar todo, no solo a La Florida como tal.

“Esto es de qué tan lejos vas cuando hablas de negocios y del contrato. Yo llegué como jugador a LA Galaxy del Real Madrid. Es como un regalo porque quiero inspirar a las nuevas generaciones del país, porque en algún punto Estados Unidos será campeón del mundo”, empezaba analizando Beckham a la hora de comparar ambos fichajes de la MLS. Para muchos suponen el punto de partida para escalar posiciones tanto dentro de CONCACAF como en los diversos torneos de selecciones de la FIFA.

Ahí es donde entra La Pulga. Beckham habló de un hombre que conoce el impacto que tiene su presencia en el torneo, así como lo que reamente se encuentra en juego para Estados Unidos con su llegada desde Europa. El cielo, único límite: “Se necesitan momentos en los que tienes que traer a jugadores como Lionel Messi. Es bueno dentro de la cancha, es bueno fuera de la cancha. Es un perfecto profesional. Y si los jóvenes ven a Messi en la cancha y se inspiran con él, eso es lo que queremos hacer”.

Todavía no se confirma si Messi estará o no en la próxima Copa del Mundo: IMAGO

Más allá de esto, hay varias cuestiones por resolver. Beckham analizó igualmente los pros y contras de contar con una MLS basada en franquicias y no entidades que puedan descender o subir de categoría. También se habló de como incentivar la practica tanto universitaria como amateur de un deporte con altos costes para quienes buscan practicarlo. Se espera que Messi cambie el paradigma, que el soccer pueda competir en los jóvenes con otras disciplinas como el baloncesto o el fútbol americano. No solo Inter Miami pretende ser revolucionado con este movimiento de mercado.

¿Messi puede ser dirigente de la MLS cuando se retire?

The Athletic y el New York Times hablaban de dicho hecho horas antes de que el arribo de La Pulga fuese oficial. Se le ofrecerá a Lionel Andrés la posibilidad de comprar una franquicia por el certamen tal y como ocurriese con David Beckham en el 2007. Se pretende que convertir a Messi no solo en un activo sobre el césped del torneo, sino también en un empresario más del torneo.

Las fechas del Mundial 2026

FIFA ya confirmó que la fiesta dará comienzo en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio de 2026. La final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York o Nueva Jersey. 48 selecciones, Argentina como campeón y USA como sede general, las claves de una edición del torneo donde en una semana vuelven las Eliminatorias.