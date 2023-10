Nada mejor que una charla distensionada con excompañeros que lo acompañaron por tantas batallas deportivas en Manchester United y la Selección de Inglaterra. David Beckham estuvo en el podcast ‘Stick to Football’ (Quédate con el Fútbol) y una de las perlas de la conversación fue la explicación perfecta sobre por qué Lionel Messi es el mejor jugador del mundo.

En una diálogo con exjugadores como Gary Neville, Jamie Carragher y Roy Keane, el primer tema del que le preguntaron a Beckham no podía ser otro que no fuera la llegada de Leo Messi a Inter Miami. Confesión tras confesión no paró de sorprender.

Luego de confesar que la operación para convencer a Messi de jugar en Inter Miami empezó hace cuatro años cuando tuvo que infiltrarse en un hotel para hablar con Leo y el papá del jugador argentino, a Beckham le preguntaron qué hacía especial a Lionel como jugador y ahí llegó la explicación perfecta.

David Beckham explicó por qué Messi es el mejor jugador del mundo

“Jugué contra él para el PSG y el Real Madrid contra Barcelona y obviamente era increíble por ese entonces, pero no es hasta que lo ves físicamente y te sientas allí y lo observas y cada movimiento que hace. Nunca pierde el balón“, empezó diciendo David Beckham sobre Lionel Messi en el podcast ‘Stick to Football’ y lo mejor estaba por venir.

“¿Qué pasa cuando lo miras y te preguntas por qué es el mejor jugador?”, le preguntaron a uno de los dueños de Inter Miami y la explicación perfecta iba a continuar. “Crecimos en una era en la que tienes que correr y perseguir, y luego lo observas y es inteligente. Su cerebro funciona de diferentes maneras, como ya sabes. Ve cosas que otros jugadores simplemente no ven durante los 5 minutos siguientes. Es simplemente asombroso de ver. Nunca regala el balón, su ética de trabajo sigue ahí. Ganó el Mundial el año pasado y todavía tiene tanta hambre como cuando era niño”, concluyó Beckham en el podcast ‘Stick to Football’.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.