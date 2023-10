La llegada de Lionel Messi aInter Miami no ha sido una casualidad, sino una causalidad, y eso lo ha dejado claro David Beckham desde un primer momento. El propietario del equipo ha reiterado múltiples veces lo mucho que han trabajado en el fichaje, y el tiempo que han esperado esta oportunidad. Sin embargo, nunca había sido tan claro como para revelar el momento que lo inició todo.

En charla con el Just Stick to Football Podcast que se emite en Inglaterra, con múltiples leyendas del fútbol europeo de la talla de Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright y Jill Scott, Beckham dio a conocer cómo se gestó la llegada de Messi y lo que tuvo que hacer para lograrlo.

Beckham reveló la clave que inició todo el movimiento de Messi a Inter Miami

Messi puede haber fichado por el Inter Miami en agosto del 2023, pero todo dio inicio incluso antes de la pandemia. Así lo describió David Beckham: “Hace unos cuatro años me infiltré en el hotel del padre de Messi en Barcelona para tener una reunión con él y con Messi, obviamente. En aquel momento no estábamos listos para traerlo y él no estaba listo para venir.”

Sin embargo, y a pesar de que en aquel momento no terminaron cerrando un traspaso, la reunión fue la base de todo. “me dirigí a su padre y le dije ‘queremos a su hijo, queremos que venga a Miami cuando esté listo y surja la posibilidad'”, y desde entonces tanto él como los co-propietarios del equipo, Jorge y José Más, han estado en contacto con la familia Messi.

“Seguíamos conversando con él cuando estaba en PSG, y en un momento quedó claro que podía venir o irse al Barcelona, pero todo se alineó [y pudimos traerlo]”, reveló David.

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha sido el logro máximo de Beckham como propietario del Inter Miami, pero es parte de una visión que tuvo diez años atrás, a la hora de fundar el equipo: “Cuando comencé este camino, diez años atrás, anuncié que comenzaría un equipo en Miami y mi visión siempre fue traer a los mejores jugadores”, confesó.

Hoy David Beckham cuenta en las filas de su Inter Miami con quien, para muchos, es el mejor jugador que jamás pisó una cancha de fútbol, una verdadera leyenda del deporte. Ya ha llevado al club a ganar su primer título, y se perfila para liderarlo a una era dorada.