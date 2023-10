David Beckham está de estreno. El exjugador inglés decidió llevar su historia como futbolista a la pantalla chica y con Netflix lanzó una serie documental en la que el Sir Alex Ferguson es uno de los principales protagonistas. El exentrenador de Manchester United le dijo unas palabras perfectas a uno de los dueños de Inter Miami para manejar a Lionel Messi.

El 27 de febrero de 2020, Beckham confesó que había visualizado un equipo de Inter Miami con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Tres años después, el jugador argentino llegó al fútbol de Estados Unidos, se puso la camiseta rosa y el impacto fue inmediato.

Inter Miami no solo pasó de un millón a más de 15.4 millones de seguidores en Instagram desde que Messi juega con ellos. En tan solo 7 partidos ganaron el primer título en la historia del equipo, la Leagues Cup 2023, y decidieron subir de tal forma el precio de los abonos para la temporada MLS 2024 que superan a equipos como Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo manejar este efecto? Sir Alex Ferguson le dio la respuesta a David Beckham.

Las palabras perfectas de Ferguson a Beckham para manejar a Messi

David Beckham le concedió una entrevista al diario Marca en vísperas del estreno de su serie documental ‘Beckham’, se podrá ver a partir del miércoles 4 de octubre, y cuando habló de la cultura que le inculcó Alex Ferguson en Manchester United llegaron las palabras perfectas para manejar a Lionel Messi y el éxito que está teniendo en Inter Miami. No hay que pensar que ya se llegó a la cima.

“Nunca he mirado atrás, ni he reflexionado sobre los partidos pasados o las cosas que he ganado. Siempre he sido capaz de ganar el triplete y seguir adelante; eso dice cómo nos educaron como jugadores del Manchester United. Es algo que Sir Alex Ferguson siempre solía decir: disfruta del momento, pero luego volvemos a empezar. Y creo que yo he sido así a lo largo de toda mi carrera. Nunca he tenido tiempo de sentarme a ver los partidos y los goles y reflexionar sobre los momentos más importantes”, le dijo Beckham al diario Marca.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.