Que Lionel Messi causó un furor impresionante en Estados Unidos quedó comprobado con todo lo sucedido desde su llegada. Todos quieren ver jugar a uno de los mejores jugadores de la historia con el equipo de Inter Miami. Por este motivo, la adquisición de entradas son todo un tema en aquel país, pero sobre todo, las reventas.

Seas fanático del fútbol o no, hay una necesidad importante de ver a Messi en un partido en Estados Unidos. Hasta las estrellas de Hollywood han podido apreciar del talento del reciente campeón del mundo con la Selección Argentina. Pero para aquellas personas que no compraron entradas con anticipación, los precios de las reventas se han ido por las nubes.

De acuerdo a varios sitios webs de reventas de tickets, pagar por ver a Messi puede costarte a partir de 255 dólares cuando su precio original antes de su llegada era de sólo 30 dólares. Por esto, los revendedores de entradas han tenido ingresos récords, pero el Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS, siglas en inglés) le pone un alto.

Llegó el ‘impuesto Messi’ y el Fisco de EEUU ganará millones de dólares

El Fisco de los Estados Unidos ahora exige a cada revendedor o empresa que revenda tickets para distintos espectáculos (como por ejemplo, deportivos) que declaren los ingresos adicionales que obtengan por sus ventas. Y, ante esto, deberán pagar impuestos por ellos. Esto ha generado todo un debate en el país norteamericano, que hasta podría derivar en cambios en esta normativa.

Según explicó The Wall Street Journal, quienes sean revendedores deberán llenar un formulario (el 1099-K) en donde declararán sus ingresos adicionales. Hasta antes de la pandemia del Covid-19, debían hacerlo aquellos usuarios que recibieran más de 20.000 dólares de ingresos en más de 200 transacciones. Luego de la pandemia, ese umbral se redujo a quienes ganen sólo más de 600 dólares y sin importar la cantidad de transacciones.

La IRS puso en vigencia esta normativa fiscal a partir de este 2023. Y con el ‘boom’ generado por la llegada de Messi, la reventa de entradas para ver partidos del Inter Miami han generado ingresos adicionales millonarios. Pero, al tener que ser declarados a partir de estos formularios, una buena parte irán al Fisco estadounidense.

Los impuestos a los revendedores dependen de varios factores: precio que pagaron por un ticket, el precio de venta menos las tarifas impositivas, el período de tiempo entre compra y reventa, así como también la categoría impositiva.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

¿Cuánto ganará el Fisco de EEUU con el impuesto a la reventa de entradas?

No hay cifras oficiales sobre los millones de dólares que la IRS recaudará de estos impuestos a las ganancias de los usuarios y las compañías de reventas de entradas, ya que éste es el primer año de recaudación fiscal, según la reciente normativa.

De cualquier manera, según un ejemplo de BAE Negocios, si un revendedor tuvo una ganancia de 310 dólares (quitando honorarios e impuestos) por revender un ticket en 900 dólares habiéndolo comprado en 500 dólares, tendría un impuesto de entre el 10 y el 37 por ciento, dependiendo del período de tiempo entre compra y reventa.

La idea del Fisco estadounidense es conocer más al detalle la declaración de ganancias y la recaudación de impuestos, de acuerdo a lo explicado por The Wall Street Journal. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Senado cambie nuevamente el umbral para la recaudación. En vez de los 600 dólares actuales sin cantidad específica de transacciones, hay un proyecto de ley por el cual pondría el mínimo en 10.000 dólares ganancias con 50 transacciones.

De aprobarse este proyecto de ley liderado por el partido republicano, el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso asegura que los ingresos federales se reducirían en 9.700 millones de dólares en una década.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

La formación de Inter Miami versus Houston Dynamo

Para la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo, Tata Martino mantiene en duda la presencia de Lionel Messi en la alineación titular, aunque todo parece indicar que será suplente. De esta manera, la formación inicial tendría a Callender; Avilés, Kryvtsov, Miller; Yedlin, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Noah Allen; Farías y Leo Campana.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en doce partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.