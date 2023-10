En el calendario de la temporada MLS 2023 a Inter Miami le quedan dos partidos. Sí, ni el mismísimo Lionel Messi pudo evitar la no clasificación a los Playoffs, y como si algo más le faltara a David Beckham, Gerardo Martino confirmó una nueva mala noticia sobre Leo.

Todo parecía un idilio que no tenía fecha final tras ganar el título de la Leagues Cup 2023, pero una cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha empezó a molestar a Messi, y lo dejó sin jugar durante cinco partidos de la MLS 2023. Además, perdieron la final de la US Open Cup y no alcanzaron la novena posición para jugar el repechaje para los Playoffs.

La ausencia de Leo Messi fue el punto de inflexión para que Inter Miami se quedara sin posibilidades de estar en la Postemporada de la MLS 2023. Ahora, con tan solo dos partidos oficiales por jugar, el encargado de confirmar una mala noticia sobre el jugador argentino fue Gerardo ‘El Tata’ Martino.

Luego de que Fabrizio Romano, el periodista que da las bombas en el mundo del fútbol, confirmara el futuro inmediato de Lionel Messi, Inter Miami publicó que tendrá dos partidos amistosos el 5 y 8 de noviembre en Asia. Serían los dos últimos juegos en el año de Leo con la camiseta rosa del equipo norteamericano. ¿Por qué? Bolavip te lo cuenta.

‘El Tata’ Martino atendió a los medios de comunicación el 17 de octubre, y como Messi se encuentra con la Selección Argentina para la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el DT confirmó lo que era un secreto a voces de cara al partido Inter Miami vs. Charlotte FC. Pero no paró ahí, también le dio un duro golpe a David Beckham al no asegurar un último partido de Leo en la MLS 2023.

Martino confirmó una nueva mala noticia sobre Leo Messi en Inter Miami

“Él y otros jugadores internacionales volverán a entrenar el jueves”, dijo Gerardo Martino en conferencia de prensa para confirmar que Leo Messi se perderá el partido Inter Miami vs. Charlotte FC del miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Además, el entrenador también le abrió la puerta a no volver a ver a Messi en la MLS hasta febrero de 2024 cuando inicie una nueva temporada.

¿Messi no juega más con Inter Miami en la temporada MLS 2023?

El último partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 es el sábado 21 de octubre en condición de visitante contra Charlotte FC a las 18:00 ET (19:00 ARG). Para este duelo, Gerardo Martino tampoco confirmó a Lionel Messi: “Se evaluará para ver si tiene sentido que jueguen el último partido de temporada el sábado en Charlotte”.

La sequía goleadora de Lionel Messi en la MLS

La era de Messi en Inter Miami empezó a toda máquina con 10 goles y una asitencia en el título de la Leagues Cup, pero llegó una inesperada sequía en la MLS. El jugador argentino ha disputado cinco partidos y solo anotó un gol. Leo podría despedirse de su primera temporada en la liga de USA con una sola anotación si se confirma que no jugaría el último partido de la campaña.