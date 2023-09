La primera fecha FIFA para Lionel Messi como jugador de Inter Miami trajo un récord histórico para el equipo norteamericano al tener nueve jugadores convocados. Justamente, uno de estos futbolistas logró una marca sin precedentes luego de que Leo no lo convenciera, por el momento, de jugar con la Selección Argentina.

Una de las joyas de Inter Miami solo tiene 18 años y ya se convritió en uno de los mejores socios de Messi en el fútbol de Estados Unidos. Tal es el talento que tiene que tanto Argentina como la Selección USA se contactaron con él para una posible convocatoria. El seleccionado norteamericano ya dio el primer paso para asegurarlo.

Benjamin Cremaschi debutó con la Selección Estados Unidos jugando más de 20 minutos en la victoria contra Omán por 4 a 0 correspondiente a un partido amistoso. Sin embargo, el compañero de Leo Messi aún puede ser llamado por Argentina, ya que tiene menos de 21 años y no ha disputado con USA más de tres partidos oficiales avalados por la FIFA. Lionel ya empezó a hacer la tarea para que se ponga la camiseta argentina.

Inter Miami presume al jugador que Messi no convenció de jugar con Argentina

“No es fácil, pero no estoy pensando en ello ahora. He estado en contacto con ambas federaciones y sé que es una decisión que eventualmente tendré que tomar, pero hay tiempo. Lo he hablado con Messi, él me ha preguntado y amo a Argentina“, le dijo Benjamin Cremaschi al canal TUDN USA antes de ser convocado por Estados Unidos y lograr un récord histórico.

Luego de que las primeras conversaciones con Messi no lo convencieran de rechazar la convocatoria de Estados Unidos para jugar con el seleccionado argentino, Cremaschi, de ascendencia argentina por la nacionalidad de sus padres, logró el récord histórico de ser el primer jugador que pasa por todas las divisiones del fútbol de USA y llega al combinado norteamericano de mayores. Inter Miami presumió a este futbolista al repostear en X (Twitter) la marca que logró Benjamin.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.