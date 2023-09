Inter Miami sufrió el primer gran golpe en la temporada MLS 2023 desde que Lionel Messi lleva la camiseta número 10 y cuando el objetivo de clasificar a los Playoffs parecía cada vez más posible, aparecieron unas palabras del entrenador Gerardo Martino que no le gustarán al jugador argentino.

El equipo de David Beckham y los hermanos Mas llegó a estar último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, pero el efecto Leo Messi hizo que recortaran una diferencia de doble dígito de puntos con el último lugar (9) que da la posibilidad de estar en los MLS Playoffs 2023. Sin embargo, unas palabras de ‘El Tata’ Martino dieron a entender cuál es la prioridad de Inter Miami.

Luego de sufrir una goleada 5 a 2 contra Atlanta United, Inter Miami quedó a 7 puntos del noveno lugar con dos partidos menos. Si terminan en esta posición, Messi y compañía jugarían un partido de eliminación directa para estar en la Postemporada. No será nada fácil y al contrario de lo que piensa Leo, Martino habría dado a entender que clasificar a los MLS Playoffs no sería la prioridad principal del equipo.

¿Inter Miami se rindió en la MLS? Las palabras de Martino que no le gustarán a Messi

Tan solo unos días antes de perder contra Atlanta United, Gerardo Martino reveló la enorme frustración que sintió Lionel Messi tras el empate 0 – 0 contra Nashville SC del 30 de agosto 2023. Leo quiere ganar siempre y no clasificar a los Playoffs no sería una opción a pesar de qué el entrenador de Inter Miami ya lo contempla.

“Quieras o no tenemos la búsqueda de intentar llegar a los Playoffs, pero tenemos el partido del 27. Entonces, a veces es difícil tomar decisiones porque estos también son partidos decisivos, pero la realidad es que hay una final que está puesta el día 27“, dijo ‘El Tata’ Martino. ¿Más claro imposible? Todo parece indicar que la prioridad principal de Inter Miami y Messi es la final de la US Open Cup vs. Houston Dynamo del miércoles 27 septiembre a las 20:30 ET (21:30 ARG), mientras que la clasificación a los Playoffs sería un objetivo secundario.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del partido ante Atlanta United, Inter Miami tendrá pocos días de descanso. Jugará el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC en el estadio DRV PNK a las 19:30 ET (20:30 ARG). Se espera que Lionel Messi retorne al equipo titular tras no estar convocado en los últimos dos juegos.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.