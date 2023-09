Llegó, se puso la camiseta número ’10’ de Inter Miami y la palabra descanso apareció poco y nada. Desde que Lionel Messi debutó en aquel segundo tiempo de la victoria contra Cruz Azul del 21 de julio de 2023, solo fue suplente en un partido y en menos de dos meses sumó once encuentros y 924 minutos. ¿Llegó la hora que Leo descanse?

Messi fue convocado por la Selección Argentina para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y ya se perdió un partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023. Leo anotó un golazo en el triunfo contra Ecuador, pero pidió el cambio por sentir una molestia física.

Luego de hacerse los respectivos exámenes, se descartó que Leo Messi tuviera una lesión y Lionel Scaloni confirmó que viajará a Bolavia para disputar con Argentina la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas el martes 12 de septiembre a las 16:00 ET (17:00 ARG). La presencia del jugador argentino en el próximo partido de Inter Miami empieza a temblar.

La advertencia de Martino a Messi y los convocados: ‘No creo que tengan lugar para descanso’

Lionel Messi tendrá que viajar más de 4.800 kilómetros de La Paz (Bolivia) a Miami, y a pesar que tendría tres días de descanso, fue inevitable preguntarle a Gerardo ‘El Tata’ Martino si tanto Leo como los otros jugadores convocados a la fecha FIFA iban a descansar de cara al partido Atlanta United vs. Inter Miami del sábado 16 de septiembre de 2023.

“No, no. No creo que los futbolistas que vengan de selección entre el martes, miércoles y jueves, tengan lugar para descanso. A menos que haya alguno que no llegue en buenas condiciones”, fue la advertencia de ‘El Tata’ Martino para Messi y los demás jugadores convocados en la conferencia de prensa previa a la victoria de Inter Miami 3 a 2 vs. Sporting Kansas City.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.