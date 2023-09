Desde que Lionel Messi puso el primer pie en suelo norteamericano todo los aficinados del deporte en Estados Unidos se revolucionaron. Y no es por exagerar. En tan solo once partidos, estrellas de la talla de LeBron James y Leonardo DiCaprio fueron a ver un encuentro del jugador argentino, así que por qué no escuchar una advertencia de Leo sobre lo que se viene con Inter Miami.

Messi debutó el 21 de julio de 2023 con Inter Miami, y desde aquella victoria contra Cruz Azul, el equipo de David Beckham y los hermanos Mas acumula una marca de 7 victorias y cuatro empates. Tres de estas igualdades las terminó ganando por penales. Y lo mejor está por venir según el jugador argentino.

Inter Miami empezó el desafío de salir de la última posición de la Conferencia Oeste y clasificar a los Playoffs 2023 bajo la era de Leo Messi. De 9 puntos posibles, lograron 7 y tras la victoria contra actual campeón de la MLS, Los Angeles FC, están a 8 unidades del noveno lugar que les daría la posibilidad de jugar un partido para clasificar a la Postemporada.

La advertencia de Messi sobre Inter Miami que pone a temblar a todo USA

Luego de ganar el título de la Leagues Cup 2023, fue el primer campeonato en la historia del equipo, y de clasificar a la final de la US Open Cup, se jugará el miércoles 27 de septiembre, Lionel Messi hizo una advertencia pública sobre lo que está por venir con Inter Miami. Tiembla todo Estados Unidos.

“El grupo cada día crece más. Lo venimos diciendo desde el comienzo de todo esto, de cuando estábamos todos tuvimos la suerte de conseguir un torneo, de meternos en una final. Ahora vamos a intentar el objetivo de meternos entre los ocho para intentar ganar la liga. Este es el camino, seguimos creciendo y obviamente el ganar da mucha confianza”, le dijo Leo Messi a la transmisión oficial de Apple TV tras la victoria por 1 a 3 contra LAFC.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 1 a 3 contra Los Angeles FC del domingo 3 de septiembre, Inter Miami jugará contra Sporting Kansas City el sábado 9 de septiembre a las 19:30 ET (20:00 ARG) en un partido en el que no contará con Lionel Messi al estar convocado por la Selección Argentina para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.