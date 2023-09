La llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos ya tiene a la MLS pensando en cambiar reglas como jugar partidos de la liga mientras hay fecha FIFA. Esto aún no deja de pasar y luego de una decisión de Leo que no le gustaría a Inter Miami, David Beckham recibió un golpe inesperado.

Claro está, metaforicamente hablando. Inter Miami tiene el desafío de llegar al menos al noveno lugar si quiere jugar un partido que le dé la posibilidad de clasificar a los MLS Playoffs 2023. Para cumplir este objetivo, el equipo de Beckham y los hermanos Mas no contara por varios partidos con Leo Messi según confirmó Gerardo ‘El Tata’ Martino.

“Se perderá al menos tres partidos y tenemos que seguir ganando”, dijo Martino el 26 de agosto de 2023 sobre los encuentros de Inter Miami en los que Lionel Messi no estará por estar con la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El primer juego en el que no contarán con Leo es el sábado 9 de septiembre vs. Sporting Kansas City y el segundo podría llegar antes de lo esperado por una decisión del jugador argentino.

Golpe inesperado para Beckham: La decisión de Messi que no le gustaría a Inter Miami

La segunda fecha de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas será como visitante contra Bolivia el martes 12 de septiembre a las 16:00 ET (17:00 ARG) y se había instalado la narrativa que Messi no viajaría para disputar este encuentro. Esto le daba margen para descansar y regresar con tiempo de sobra para el partido Atlanta United vs. Inter Miami del sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG). Sin embargo…

Según el canal TNT Sports, la decisión de Leo Messi es viajar y jugar el partido Bolivia vs. Argentina. Gastón Edul, de TYC Sports, añadió que el ’10’ no pedirá perderse este encuentro y que la determinación de si viaja es del entrenador Lionel Scaloni. Si se da este escenario, el jugador argentino tendría menos de cuatro días para recuperarse de un largo viaje y estar disponible para el duelo contra Atlanta United del 16 de septiembre. ¿Le gustará está decisión a Inter Miami y David Beckham?

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 1 a 3 contra Los Angeles FC del domingo 3 de septiembre, Inter Miami jugará contra Sporting Kansas City el sábado 9 de septiembre a las 19:30 ET (20:00 ARG) en un partido en el que no contará con Lionel Messi al estar convocado por la Selección Argentina para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.