Hora de ir a la cancha, alistar el micrófono y que uno de los mejores expertos en el fútbol, la hinchada, dicte sentencia. El nivel de Lionel Messi en Inter Miami fue el protagonista de la gran pregunta para los hinchas de la Selección Argentina: ¿Llegará al próximo Mundial en 2026?

Leo Messi encendió las alarmas en el mundo del fútbol cuando en junio de 2023 le dijo a la televisión de China sobre jugar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que “creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”. Luego, el jugador argentino le aclaró al canal TyC Sports lo que quiso decir, pero…

“Lo que dije del Mundial es algo normal. Por edad y por el tiempo es difícil que se dé“, le dijo Lionel Messi a TyC Sports. Las posibilidades de ver al capitán de la Selección Argentina revalidar el título del Mundial Qatar 2022 parecían ser cada vez más pocas, pero apareció un invitado que ilusiona a la afición argentina: el nivel de Leo en Inter Miami con 11 goles y 5 asistencias en 11 partidos.

La hinchada de Argentina responde si el Messi de Inter Miami llegará al Mundial 2026

Pocas, muy pocas dudas hubo en la hinchada. La periodista Bianca Soifer, de Bolavip, le preguntó a los hinchas de la Selección Argentina si veían al Leo Messi de Inter Miami llegando al Mundial 2026 y las respuestas fueron contundentes antes de la victoria 1 a 0 contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Sí, obvio. Lo veo llegando al Mundial, a la Copa América y siendo figura”. “¿Llega al Mundial? ¡Sí! Me parece que está en su mejor momento”. “Sí, los buenos jugadores son buenos en cualquier lado”. “Sin dudas, creo que le da el pie como para seguir con ritmo, llegar y ojalá se nos dé” y “para mi va a llegar. Tal vez no como este Mundial, pero creo que va a estar, aunque sea en el banco de suplentes para alentar a sus compañeros. Pero lo vamos a ver”, fueron algunas de las respuestas de los hinchas argentinos sobre el futuro de Lionel.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.