Inter Miami puso primera marcha en la misión casi imposible llamada: ‘Clasificar a los Playoffs’. El inicio de la era de Lionel Messi en la MLS 2023 fue más que bueno con una victoria y un golazo del jugador argentino, pero… Llegaron malas noticias para David Beckham por un anuncio que no le gustará a Leo.

El mundo del fútbol sabe que a Leo Messi le gusta jugar todos los partidos posibles, y en medio de un actualidad con Inter Miami en la que tienen que remontar más 10 de puntos para llegar a la novena posición y así tener un partido de posibilidad de cara a estar en los MLS Playoffs 2023, se confirmó otro partido que se perderá el jugador argentino.

Lionel Messi anotó el 0 a 2 final a favor de Inter Miami en la victoria contra New York Red Bulls del 26 de agosto de 2023. Luego del primer triunfo de Leo en al temporada MLS 2023, Gerardo ‘El Tata’ Martino fue el encargado de revelar los partidos que se perderá el jugador argentino en el equipo cuyo uno de sus propietarios es David Beckham.

Malas noticias para Beckham: El anuncio de Inter Miami que no le gustará a Messi

Mientras que Inter Miami está la expectativa sobre si podrá jugar el partido contra Nasvhille SC del próximo miércoles 30 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la llegada del huracán Idalia, el equipo liderado por Leo Messi hizo un anuncio que confirmó un nuevo partido que se perderá el jugador argentino por estar con la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

“Nueva fecha de partido confirmada. Nuestro partido contra Charlotte FC que estaba programado para el 20 de agosto de 2023 ahora está confirmado para el 18 de octubre de 2023 a las 8 p.m. ET. (21:00 ARG)”, publicó Inter Miami en X (Twitter). Dicho esto, como la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Argentina será vs. Perú el martes 17 de octubre, Lionel Messi no podrá estar en el juego Inter Miami contra Charlotte FC. ¡Malas noticias para David Beckham!

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

El próximo partido de Inter Miami será ante un viejo conocido como lo es Nashville SC el miércoles 30 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG). Justamente es el equipo que venció por penales para quedarse con la Leagues Cup 2023. Este duelo será por la temporada MLS 2023.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en nueve partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.