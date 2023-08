El precio por ser uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. La llegada, el impacto, los goles y hasta las polémicas de Lionel Messi como jugador de Inter Miami hicieron que apareciera un nuevo Álvaro Morales para hablar sobre el nivel del jugador argentino en el balompié de Estados Unidos.

Los números hablan por sí solos. Con tan solo 744 minutos de juego, menos de 9 partidos completos, Leo Messi logró el primer título en la historia de Inter Miami al ganar la Leagues Cup, la posibilidad de jugar una segunda final en la US Open Cup 2023 y una victoria en la MLS que no pasaba desde el 13 de mayo. Los contradictores empezaron a llegar en 3, 2, 1…

Álvaro Morales, periodista nacido en Guatemala y que se hizo famoso en México con ESPN, soltó una crítica bastante irónica por el nivel de Lionel Messi en Inter Miami. El periodista instaló la narrativa que la FIFA iba a crear una nueva regla para que agreguen los minutos necesarios de cara a que el jugador argentino pueda empatar o ganar los partidos. Esto a raiz de los goles y asistencias de Leo en los últimos instantes de los encuentros. Inter Miami sigue sin perder de la mano del argentino.

‘Para él no hay suspensiones’: Aparece un nuevo Álvaro Morales por el nivel de Messi

A la ácida crítica de Álvaro Morales se unió el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, quien antes de soltar una fuerte opinión empezó diciendo sobre Messi que “se le nota feliz, radiante. Hace vida de ser humano, sale a cenar con su familia, amigos, con ídolos de otro deporte (…) Ningún inconveniente. Un guardaespaldas, se le acerca todo el mundo y él acepta que todo el mundo se le acerque. No es el osco y protegido de Europa. Vive en otra sociedad. Feliz. Magnífica decisión de vida y también futbolística. Se vino al lugar correcto”.

Bajo la misma premisa de Morales, Vélez, que ha cubierto 12 mundiales de mayores y 6 de juveniles, sostuvo en Instagram por el nivel de Lionel Messi en Inter Miami que “le adaptaron las leyes de juego. Para él no hay segunda amarilla. Para él, por ende, no hay suspensiones. Para él no hay fuera de juego. Un remate, un compañero suyo, (Josef) Martínez, está atravesado en la visual del arquero, pero gol de Messi. Y aparte de eso, camina la cancha, la camina. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones excepcionales y aquí no las vamos a discutir”.

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

El próximo partido de Inter Miami será ante un viejo conocido como lo es Nashville SC el miércoles 30 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG). Justamente es el equipo que venció por penales para quedarse con la Leagues Cup 2023. Este duelo será por la temporada MLS 2023.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en todos los partidos que disputó con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.