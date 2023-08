Toc, toc… El impacto de lo que ha hecho Lionel Messi con Inter Miami en el fútbol de Estados Unidos tocó la puerta de una jugador estrella, quien, en principio, se animó a desafiar a Leo con un firme “tengo una oporutnidad”. Pero después, todo cambió.

Leo Messi confirmó el 7 de junio de 2023 que iba a jugar en Inter Miami y en menos de tres meses ya logró ganar la final de la Leagues Cup, clasificar al partido que da el título de la US Open Cup y salir de la última posición de la Conferencia Este en la MLS 2023. Para todo esto, el argentino aportó 11 goles y tres asistencias.

El nombre de Lionel Messi llegó a uno de los podcasts más famosos en el mundo de la NBA y cuando le preguntaron a un ocho veces All-Star de la liga por el deportista que le gustartía enfrentarse en otro deporte llegó el desafío contra el ’10’ de Inter Miami.

El jugador estrella que desafió a Lionel Messi: ‘Tengo una oportunidad’

Paul George lleva 13 temporadas en la NBA, ha sido elegido ocho veces para el Juego de Estrellas y se animó a desafir a Leo Messi en el Podcast P: “Soy súper competitivo. Pero no voy a faltarle el respeto a otras personas en su deporte. Me parecería muy irrespetuoso si alguien que no jugara baloncesto dijera que me ganaría. Por la experiencia, me gustaría ser el portero (arquero) contra Messi. Creo que tengo una oportunidad“. ¡Y lo mejor estaba por venir!

Jackie Long, copresentaor del Podcast P con Paul George, le dijo a la estrella NBA que Messi “podría romperte los dedos” en el desafío planteado y PG respondió: “Él podría”. Unos segundos para pensar y responder la siguiente pregunta: “¿De 10 tiros cuántos estas bloqueando?”. Lo que contestó la figura de Los Angeles Clippers fue contundente: “Hace que los arqueros profesionales parezcan tontos, así que no puedo bloquear ninguno. Pero estamos hablando de la experiencia”.

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

El próximo partido de Inter Miami será ante un viejo conocido como lo es Nashville SC el miércoles 30 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG). Justamente es el equipo que venció por penales para quedarse con la Leagues Cup 2023. Este duelo será por la temporada MLS 2023.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en todos los partidos que disputó con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.