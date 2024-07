Lionel Messi e Inter Miami cruzan los dedos a la espera del segundo choque del club de la MLS por la League Cup. Todo pasa por un mercado de fichajes donde Brighton y la Premier League de Inglaterra se encontrarían a un paso de quedarse con los servicios de una de las grandes caras en el equipo del Tata Martino. Sería una operación récord para la entidad de David Beckham.

Fabrizio Romano es quien confirma como el club inglés sigue más que de cerca al paraguayo Diego Gómez. El centrocampista fichado desde Libertad en el 2023 por cerca de 2.7 millones de euros y de gran presente en Miami habría entrado de lleno en la retina de uno de los más estables proyectos de la Premier League. En caso de que todo se cierre, superaría la venta de Gregore al Botafogo por 2.5 millones que supone la mayor recaudación de Las Garzas hasta la fecha.

“Brighton está listo para completar el movimiento de Diego Gómez hoy, ya que el Inter Miami aceptó una tarifa de más de 10 millones de libras por el talento paraguayo. Se espera que los clubes firmen y sellen el acuerdo esta semana”, reporta el periodista especializado en el mercado de fichajes sobre el devenir de las últimas horas. Los Seagulls, potencias a nivel de captación de talento joven como Moisés Caicedo, Kaoru Mitoma o Alexis Mac Allister, dispuesto a dejar una suma récord en el equipo de La Florida. Monto prácticamente irrechazable cuando hablamos de la MLS.

Apenas 21 años tiene el volante nacido en San Juan Bautista y que ha venido ganando tanto enteros como goles en las filas de Martino. Tres tantos y mismo número de asistencias suma Gómez antes de unirse a la delegación de su país en unos Juegos Olímpicos donde su futuro parece acercarse a la costa sur del Reino Unido. Los 10 millones de euros serían la mayor venta en la historia de un Inter Miami que no olvidemos también viene moviendo el mercado.

Diego Gómez junto a Lionel Messi en un partido de Inter Miami en la MLS: IMAGO

¿Cuáles son las ventas más caras de la historia de la MLS? Pues el récord lo tiene Miguel Almirón con esa operación que le llevó desde Atlanta a Newcastle por un total de 24 millones de euros. Los 19 millones pagados por Thiago Almada desde Botafogo (también ex Atlanta) o los 16 que pusiese Aston Villa por Jhon Duran completan el podio. Si Inter Miami y Lionel Messi pierden a Gómez, hablamos de la venta número 19 más alta en cuanto a montos se refiere en la historia del soccer de Estados Unidos.

¿Se cae el amistoso Barcelona vs. Inter Miami?

“Desde que jugamos la Leagues Cup, no tenemos la visibilidad de la posibilidad de hacer un amistoso. En enero o diciembre no podemos saber si encajará en el calendario…Depende de cuándo sea… Hablemos del tema”, palabras de Xavier Asensi como presidente de Operaciones de Inter Miami a Mundo Deportivo sobre el tema. Es para muchos el sueño y escenario que ambas partes se deben para cerrar su relación de la mejor manera posible.

No comprarán a Newell’s por Messi

Tata Martino fue consultado por la información publicada por Relevo semanas atrás. El entrenador argentino se mostró tajante a la hora de pensar en un Newell’s Old Boy convertido en SAD para que Messi puede despedirse del fútbol ahí: “Es una noticia totalmente falsa, no tengo ninguna otra impresión. Más allá de que sea una noticia totalmente falsa que sale a la luz, a alguien le ha venido bien comentar esta noticia, pero no tiene nada de veracidad”.