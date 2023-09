No fue de Messi: El gol de Inter Miami que todavía retumba en redes

Inter Miami cuenta con Lionel Messi como su máxima figura en cancha, de eso no hay duda. Sin embargo, detrás de él aparecen varios jugadores quee stán dispuestos a demostrar lo talentosos que son, y más teniendo al argentino como compañero de equipo.

Justamente, uno de ellos es Robert Taylor, quien intenta en cada partido sacar a relucir la casta que llevó a Davi Beckham a ficharlo. Como las acciones valen más que las palabras, decidió hacer de las suyas con un auténtico golazo, el cual sigue vigente en redes.

Sí, Lionel Messi no es el único que anota goles de alto impacto. Taylor recibió el esférico, recorrió las afueras del área en búsqueda de ángulo y dejó sin opciones al guardameta rival tras un potente disparo que sorprendió a todos.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.



¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en doce partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Por qué Messi celebra como los superhéroes de Marvel?

Según reconoció Lionel Messi junto con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, fieles seguidores de las películas de Marvel. Por lo que así nació el motivo de sus festejos desde que llegó al Inter Miami.

“Estos festejos parten por mis hijos, que están de vacaciones, todavía no empezaron el cole así que todas las noches vemos una película de Marvel, de superhéroes. A ellos se les ocurrió a ellos, justo al otro día tenía partido y me dijeron que si hacía un gol podía celebrarlo así, y como salió y se dio seguimos con ese ritual”, reconoció el rosarino.

A su vez indicó que la mayoría de sus celebración con superhéroes son de local ya que así tiene cerca a sus hijos y puede dedicarle los goles.