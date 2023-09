Si se mira solo el resultado, Inter Miami estuvo a tan solo un gol que la final contra Houston Dynamo de la US Open Cup 2023 se fuera a tiempo suplementario, pero a la hora de analizar el juego, fueron claramente superados por el rival. Gerardo Martino dio una excusa por la derrota sin Lionel Messi y… ¿David Beckham se va a molestar?

A la hora de meterse la mano al bolsillo y traer a jugadores que le gustaban al entrenador para armarle un equipo competitivo a Messi, Beckham y los hermanos Mas no escatimaron gastos y le cumplieron al ‘Tata’ Martino. Sin embargo, el DT tuvo una excusa que dio a entendar lo corta que está la nómina de Inter Miami.

Houston Dynamo tuvo la posibilidad de ponerse 3 a 0 arriba de no ser porque el VAR anuló la tercera anotación por fuera de lugar. La victoria terminó siendo 2 a 1 y a la hora de encontrar una explicación del por qué fueron superados, el entrenador de Inter Miami le sumó la palabra “gastado” a la ausencia de Leo Messi.

La excusa de Martino por perder sin Messi la final de la US Open Cup

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023, Inter Miami jugará tres partidos en ocho días que serán decisivos para clasificar a los MLS Playoffs. Lo físico empieza a ser clave, no por nada Lionel Messi se ha perdido tres encuentros desde que llegó de la primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahí encontró la excusa Gerardo Martino para justificar la derrota contra Houston Dynamo. ¿David Beckham se va a molestar?

“Lo que vi fue un equipo gastado. Esta es la realidad. Después, las derivaciones que un equipo gastado alguno lo puede ver como que estamos mal fisicamente, otros que estamos mal tacticamente, y la realidad es que nostros en algún momento ibamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos. La empezamos a sentir desde el lado de las lesiones y las empezamos a sentir desde el lado del funcionamiento. Cualquier arranque de un jugador rival superaba nuestras líneas, cualquier pelota dividida era potestad del rival y creo que lo que pasó en el segundo tiempo no es producto de los cambios, es producto del carácter que tiene un equipo que va perdiendo una final en casa”, dijo ‘El Tata’ Martino en conferencia de prensa tras perder sin Messi la US Open Cup 2023.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.