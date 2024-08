Nueva fecha de regreso y a un paso del objetivo: lo que se viene para Messi en Inter Miami y luego de no ser convocado con Argentina

Desde el pasado 14 de julio que el planeta fútbol no disfruta de Lionel Andrés Messi. La lesión sufrida ante Colombia sigue siendo analizada tanto por Inter Miami como por el cuerpo técnico de una Selección Argentina que no llamará al zurdo para la doble fecha del mes de septiembre. Se espera que el rosarino pueda recuperarse un poco antes de lo esperado mientras su equipo busca un hecho clave de cara al segundo semestre de la temporada.

Inter Miami espera por el regreso de su futbolista más gravitacional bajo los planes del tata Martino mientras la MLS regresará pronto a la actualidad del equipo de David Beckham. La dura eliminación en la league cup y donde Messi no pudo decir presente gracias a la lesión sufrida en la Copa América ya son historia para un proyecto que ahora mismo espera poder meterse en los play off del certamen.

No olvidemos que a lo largo de sus casi 5 años de existencia al equipo de la Florida apenas ha podido pisar dicha fase en dos ocasiones. 2020 y 2022, ambas con eliminación en el primer choque de mano a mano, compone el historial de Inter Miami por los playoffs de 1 m l s donde ahora mismo podrían clasificarse para la edición del 2024 si es que de derrotan a Cincinnati a lo largo de las próximas horas. Martino habló de un equipo enfocado en poder competir por el torneo tras la dura eliminación en Leagues Cup.

Todo esto por supuesto mientras espera por el regreso de Messi. Inter Miami no contaba con el futbolista hasta mediados del mes de septiembre pero puede que todo se adelante algunos días. Si las cosas avanzan en la dirección esperada, One Football se hace eco de lo dicho por Argentina en las últimas horas y asegura que podríamos incluso ver a Messi volver el 1 de septiembre contra Chicago y todo ello mientras la selección Argentina se prepara para los duelos de dichas semanas. Aseguran que Scaloni no llamará a Leonel incluso con el alta médica gracias a su falta de ritmo.

Messi y su pierna derecha, tema de estado en Inter Miami: IMAGO

No olvidemos que el equipo de la Florida comanda ahora mismo la conferencia este del certamen con 53 puntos en 25 fechas. Hablamos de momento de la mejor campaña de inter en Miami por la MLS. Cuando todavía restan varios encuentros para llegar al final de la primera fase allá por el mes de octubre, apenas una victoria más necesitan los hombres del Tata Martino frente a Cincinnati para prácticamente asegurar su presencia en la fiesta grande del soccer norteamericano. Salir campeón ya es algo más que una posibilidad y lentamente se convierte en una obligación.

Temporada récord en Inter Miami

Podemos hablar de una fecha prácticamente histórica para Miami. En caso de vencer a lo largo de las próximas horas el equipo de Martino se convertiría en el tercero que menos partidos necesitó de una temporada regular de la MLS para meterse en los play off del torneo. Por supuesto que también nos meteríamos en lo que sería la mejor campaña de puntos del equipo a lo largo de su historia. Que Messi llegue para coger ritmo con el equipo ya pensando en la segunda fase del año, el mejor de los contextos.

Los números de Messi en Inter Miami

29 partidos, 25 goles y 16 asistencias han valido para darle ya al Inter una League Cup. Se sueña con que la primera Mayor League Soccer en la historia de la entidad llegue antes del retiro de La Pulga. Si hay suerte, el rey vuelve a finales de semana por la ciudad de Miami.