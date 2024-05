La primera división de Norteamérica se encuentra revolucionada por la pareja entre argentino y uruguayo. Hay vida más allá de Messi y Luis Suárez por una MLS donde un colombiano compite de lleno con los ex Barcelona.

Inter Miami sigue de fiesta en lo que son los mejores momentos de una dupla que conformada por Lionel Messi y Luis Suárez, revienta cada fin de semana de la MLS. Estados Unidos se encuentra revolucionado por un par de goleadores que eso sí, no son los únicos que se erigen como candidatos a la bota de oro de la Mayor League Soccer. Un colombiano les sigue el ritmo al norte de Utah con una racha que no se pasa por alto en USA. Chicho, su apodo desde hace varios años. Un trotamundos mira de lleno a La Pulga.

Tanto Messi como Luis Suárez llevan 10 goles hasta la fecha. Un arranque histórico en el caso de La Pulga si contamos sus aportaciones en asistencias. Por supuesto que los ex Barcelona se llevan las miradas de todos por estas fechas, pero no son los únicos que avanzan a paso firme antes de la llegada de la Copa América. Cristian Arango del Real Salt Lake alcanza los 9 gritos sagrados con un equipo donde apenas ha pateado un penalti y donde ha rozado por momentos el mejor momento de su carrera. Esta es su historia.

Medellín y Colombia vieron nacer un 9 de marzo de 1995 a un Cristian Daniel Arango Duque llamado a romper redes desde entonces. Chicho nacía en el seno de una familia futbolera y donde tanto su padre Juan Martín Arango o su hermano John Alexander Arango tuvieron pasos por el ascenso cafetero. Mucho esfuerzo hubo que poner en el inicio de una carrera que no despegaría hasta el 13 de marzo del 2012. Envigado, cantera histórica para Colombia, le daba la oportunidad de debutar a un joven Arango que en la Copa y ante Jaguares empezaba el camino. Quedaban muchos altibajos antes de estas fechas.

Llegó un gol al Deportivo Cali por la Liga ante Deportivo Cali en dicho semestre. Aquel tanto en la fecha 18 del Finalización 2012 llamaría las puertas de la selección. Llegaron amistosos en el 2014 ante lo sub-21 de Brasil o Inglaterra para un Chicho Arango que lentamente pedía más peso sobre sus hombros. Europa miraba de lleno y Valencia Mestalla, filial del conjunto Ché, se lo llevaba por 26 partidos para finales del año del Mundial. 8 goles, grandes sensaciones pero un acuerdo económico entre ambos clubes que nunca llegó frustró todo. De vuelta a Colombia.

Cristian Arango con Millonarios y un amistoso ante River Plate: IMAGO

¿Pero dónde se dispara esta historia de goles del rival de Messi en la MLS? Concretamente en un 2017 donde Millonarios de Bogotá llamaba a las puertas. Miguel Ángel Russo pidió a gritos su fichaje para los Embajadores y el tiempo no podría darle más la razón. Un semestre duró la aventura de Arango por una capital donde sus apenas 3 goles no asustaron a Benfica. Las Águilas pagaron 2.6 millones de euros por su pase. El contrato se firmó hasta el 2022 con el objetivo de afianzar al delantero lentamente por Europa.

La explosión

Aves y Tondela de Portugal fueron sus siguientes pasos desde entonces a modo de cesión. No fueron años fáciles y tras varias reuniones con Benfica, Millonarios le recuperaba en un 2019 donde las cosas no iban bien por Bogotá. Rápidamente Arango explotó en tres años donde marcó 24 goles en 59 partidos y donde pese a no tocar metal en títulos, era la pieza angular de un proyecto que rozaba coronas a nivel local en cada semestre.

La MLS, su lugar en el mundo

LAFC se lo quedaba en agosto del 2021 por otro pago de 3 millones de euros. 35 goles, 6 asistencias y 58 partidos acompañados por títulos de MLS Supporters’ Shield, MLS Conferencia Oeste 2022 y MLS Cup. Todo esto hasta un febrero del 2023 donde México y Pachuca se lo llevaban por 5.5 millones de euros. Algo no cuajó en la Liga MX pese a sus 5 goles en 13 partidos y por ende, llegaba la hora de volver a USA en pleno boom por Messi o Suárez.

Luis Suárez y Messi, los únicos que superan a Arango en la MLS: IMAGO

Real Salt Lake de Utah no dudaba. Arango firmaba en julio del 2023 por otros 5.58 millones de euros y el resto es historia. Tras 6 tantos en el pasado semestre, en este llegó una explosión que le lleva a los 9 o mejor dicho, a competir de tu a tú con los Messi y Luis Suárez. Este es Chicho Arango, el trotamundos de Colombia que se mide de frente con las ex glorias del Barcelona en la MLS.

¿Será rival de Messi en la Copa América? Pues seguramente hablemos del gran reto de Arango para estas semanas. Solo ha disputado dos partidos internacionales con la absoluta de Colombia. En tiempos donde se buscan goleadores en el equipo de Néstor Lorenzo, habrá que ver si mantener el ritmo goleador de Leo o Suárez en la MLS vale para decir presente en Estados Unidos 2024.