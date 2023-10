A muy pocas personas en el mundo del fútbol no les conmovió aquellas lágrimas de Lionel Messi el 8 de agosto de 2021 cuando se despidió de Barcelona. Nunca hubo un adiós oficial frente a los hinchas catalanes y ese es el deseo que le quiere cumplir a Leo uno de los dueños de Inter Miami. ¿Traición a David Beckham?

El mismo 7 de junio de 2023 cuando se confirmó que Messi iba a ser nuevo jugador de Inter Miami, el ’10’ argentino confesó que el deseo era regresar a Barcelona, pero no quiso que la definición de su futuro estuviera en manos que no fueran las de él.

“Tenía muchas ganas y mucha ilusión de volver. Pero, después de haber vivido lo que viví, y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro”, le dijo Leo Messi a los diarios Sports y Mundo Deportivo, de España. ¿Se le cumplirá el deseo a Lionel de regresar al Barcelona?

Dueño de Inter Miami quiere que Messi se despida en Barcelona

Lejos de ser una traición a David Beckham, Jorge Mas, otro de los dueños de Inter Miami, le confesó al Diario Marca el compromiso que tiene con Lionel Messi para que se pueda despedir en Barcelona como se lo merece. Eso sí, dejó en claro que sería como jugador del equipo norteamericano.

“La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido“, dijo Jorge Mas en una entrevista exclusiva con el Diario Marca.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.