Desde el primer momento que se confirmó a Lionel Messi como nuevo jugador de Inter Miami se sabía que era un desafío que sonaba a misión imposible. La clasificación a los Playoffs 2023 luce complicada y más después de que la MLS le puso presión a Leo con una dura noticia.

Messi arrastra una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha, se ha perdido tres partidos consecutivos de Inter Miami y ya se enteró que cada vez le quedan menos posibilidades de estar en la Postemporada de la MLS.

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, Inter Miami quedó a cuatro puntos con un partido menos del equipo, CF Montréal, que se ubica en la novena posición. Aquel último lugar que da un juego de posibilidad para estar en los MLS Playoffs 2023. Con cuatro partidos por jugar, Leo Messi y compañia recibieron una dura novedad.

La MLS le pone presión a Messi con una dura noticia para Inter Miami

Luego de la jornada del primero de octubre de 2023, la tabla de posiciones de la Conferencia Este quedó con la gran novedad que, si Inter Miami y Lionel Messi quieren clasificar a los MLS Playoffs 2023, deberan llegar a los lugares que dan un partido de eliminación directa para estar en la Postemporada.

“Ojo a la lucha por los puestos de comodín en la Conferencia Este”, fue el mensaje de la cuenta en español de la MLS en X (Twitter) para ponerle presión a Messi. ¿El motivo? Ya hay 7 equipos, FC Cincinnati, Orlando City, New England Revolution, Philadelphia Union, Columbus Crew, Atlanta United y Nashville SC, que aseguraron un lugar en Playoffs. Por lo tanto, Inter Miami recibió la dura noticia que ya no puede clasificar de manera directa a la Postemporada y máximo podría llegar al octavo lugar. Si Leo y compañía terminan octavos o novenos deberán jugar un partido de eliminación directa contra el noveno u octavo preclasificado para entrar en los Playoffs.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.