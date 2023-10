La presión llegó al vestuario de Inter Miami. Solo le quedan cuatro partidos para clasificar a los Playoffs y en vísperas de esas finales que empezará a jugarse desde el miércoles 4 de octubre, se hizo oficial la noticia del compañero estrella de Lionel Messi que el equipo pierde en la MLS 2023.

Inter Miami terminó la jornada 35 de la MLS en la posición 13 de la Conferencia Este. Está a cuatro puntos del noveno lugar y tiene un partido menos que el equipo que ocupa esa casilla: FC Montréal. Al club rosa le restan cuatro encuentros y ya se confirmó el delantero estrella que perderán por al menos un duelo. Se sumaría a Leo Messi.

En la tabla de posiciones de la Conferencia Este ya hay 7 equipos asegurados en los MLS Playoffs 2023, por lo que Inter Miami no puede clasificar de manera directa y tendría que aspirar al octavo o noveno lugar que le daría un partido de eliminación directa para estar en la Postemporada. Para cumplir ese objetivo, uno de los mejores socios de Messi no estará en una de las cuatros finales que le quedan al equipo de David Beckham y los hermanos Mas.

Oficial: El compañero estrella de Messi que Inter Miami pierde en la MLS

Las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 están cada vez más cerca y las selecciones empezaron a dar a conocer a sus jugadores convocados. Con la convocatoria de Lionel Messi en veremos porque no juega desde el 20 de septiembre, se confirmó que uno de los delanteros de Inter Miami fue llamado por la Selección Venezuela.

Venezuela jugará contra Brasil y Chile el jueves 12 y martes 17 de octubre, respectivamente. Josef Martínez recibió la convocatoria oficial y esto quiere decir que Inter Miami lo perderá para el partido contra Charlotte FC del miércoles 18 de octubre. El penúltimo encuentro que le queda al equipo en la MLS 2023.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuántos goles tiene Josef Martínez en Inter Miami?

Josef Martínez sigue aumentando sus números en Inter Miami. Tiene un total de 11 goles desde su llegada al club a principios de este 2023. Desde la llegada de Lionel Messi, lleva 4 tantos anotados, tres en la Leagues Cup y uno en las semifinales de la US Open Cup.