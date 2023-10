El proyecto de David Beckham en Inter Miami ha cobrado un impulso formidable en todo Estados Unidos con la incorporación de una estrella de la talla de Lionel Messi. Sin embargo, el exjugador inglés no se detiene ahí y en su serie documental de Netflix reveló la figura mundial que anhela para el equipo de Leo en la MLS.

Desde el 27 de febrero de 2020, en uno de los programas de televisión más vistos en USA como lo es el Show de Jimmy Fallon, Beckham dejó en claro que al ser uno de los dueños de Inter Miami “realmente quieres a los mejores jugadores y si tenemos la oportunidad de traer a jugadores como Cristiano o Leo… Tengo tanta admiración por ellos como atletas, si pudiéramos traer a esos jugadores, genial“.

Sin embargo, con Lionel Messi usando la camiseta ’10’ de Inter Miami, no es Cristiano Ronaldo la estrella mundial que David Beckham confesó en Netflix querer para Inter Miami. Se trata de un exjugador del FC Barcelona que se entiende a la perfección con el futbolista argentino.

¿Acaso es Luis Suárez? Renato Gaúcho, entrenador de Gremio, confesó que el delantero nacido en Uruguay no continuará en el equipo. Por su parte, Gerardo ‘El Tata’ Martino ya le dio el okey al decir que “sí imaginamos diferentes escenarios, si él viene y si él no viene”, mientras que el periodista Nico Bravo, del canal TUDN, dio como una llegada que está 100 por ciento confirmada. No obstante, Suárez tampoco es la figura que reveló Beckham.

No fue casualidad que al conocer la gravedad de la lesión de Neymar, Leo Messi reaccionara con una emotiva publicación en Instagram, compartiendo una foto junto a Ney en el Barcelona con el mensaje “mucha fuerza”. En los planes de Beckham está ver al jugador brasilero en Inter Miami... ¿Jugando con Lionel?

‘Un día jugará para nosotros’: La estrella que Beckham quiere para Inter Miami

La serie ‘Beckham’ se estrenó el 4 de octubre en Netflix y en el recorrido por la carrera de David se abordó la faceta como dueño de Inter Miami. En el cuarto y último capítulo aparecieron los saludos de grandes jugadores a la leyenda del fútbol inglés por convertirse en propietario de un equipo en la MLS. “Hola, David. Espero que tengas mucho éxito”, dijo Neymar y la respuesta de Beckham fue contundente: “Un día jugará para nosotros”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Neymar con el Al-Hilal, de Arabia Saudita?

Según el portal Transfermarkt, Neymar tiene contrato con el Al-Hilal, de Arabia Saudita, hasta el 30 de junio de 2025. Por la millonada que ganará, $200 millones de euros, luce casi imposible que llegue a Inter Miami hasta que finalice su vínculo. Y sí el anhelo de David Beckham se cumple estaría en suspenso saber si alcanza a jugar con Leo Messi, ya que el jugador argentino tiene contrato hasta el final de la temporada MLS 2025 con una cláusula para salir del equipo norteamericano al término de cada campaña a partir del 2024.