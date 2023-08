La hora cero para el debut de Lionel Messi con Inter Miami en la MLS 2023 está cada vez más cerca y una de las buenas noticias que recibió es que parte como favorito para ganar un premio a pesar de que está 13 goles atrás. ¡El efecto de Leo!

El desafío de Messi e Inter Miami por intentar clasificar a los Playoffs de la MLS 2023 no será nada fácil. El equipo es último en la Conferencia Este y está a 14 puntos del último lugar, el noveno, que le daría la posilibidad de jugar un partido para estar en la Postemporada. Aún así, los expertos se rindieron ante el jugador argentino.

¡Y cómo no hacerlo! Leo Messi ya ganó un título, el primero en la historia de Inter Miami, con menos de 8 partidos completos. El jugador argentino registra 10 goles y tres asistencias en 714 minutos. Ahora, llegó el momento de debutar en la liga de Estados Unidos con el favoritismo sobre su espalda.

Va 13 goles atrás, pero es el favorito: Messi y el premio que busca ganar en la MLS

A pesar de que Gerardo ‘Tata’ Martino sembró la duda sobre si Lionel Messi será titular en el partido New York Red Bulls vs. Inter Miami del sábado 26 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG), una casa de apuestas le dio el respaldo a Leo para ganar un premio así vaya con 13 goles de desventaja.

Según la casa de apuestas ‘The Score Bet’, Leo Messi es el favorito a ganar el premio como el máximo anotador de la MLS con una línea de dinero de +350. El mismo favoritismo que le dan al actual goleador de la liga de USA, Hany Mukhtar de Nashville SC, quien va 13 goles por delante del jugador argentino. Lionel tendrá 12 partidos para superarlo.

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

Debido a su participación en la Leagues Cup, Inter Miami debió suspender su partido ante Charlotte FC (se iba a jugar el domingo 20 de agosto). Por lo cual, Lionel Messi y compañía recién se estrenarán en la MLS el sábado 26 de agosto ante New York Red Bulls a las 19:30 ET (20:30 ARG).

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.