Dentro de lo que fue el desarrollo del último campeonato de la Fórmula 1, la realidad es que dos pilotos se llevaron todas las miradas de un atrapante certamen y más aún con su desenlace: Max Verstappen y Lewis Hamilton. Lo cierto es que el joven neerlandés de Red Bull terminó cortando la hegemonía seis de los últimos siete títulos logrados por el británico de Mercedes.

Cabe resaltar que el nuevo campeón se consagró cuando en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi superó al siete veces ganador de la competición, una definición más que apasionante que se llevó la mirada de todo un planeta. Quien analizó la gesta de Max fue David Coulthard, ex piloto que formó parte de la F1 desde 1994 hasta el 2009.

En una entrevista brindada a "Channel 4", quien fue subcampeón en 2001 comparó a Verstappen con otro séptuple campeón mundial como lo es Michael Schumacher. "Verstappen se metió en la cabeza de Hamilton. Es genial y controvertido a la vez. ¿Conocemos al menos a alguien más que combine estas dos cualidades? Quizás Ayrton Senna o Michael Schumacher. Muy pocas personas logran hacer esto. Max tiene una personalidad increíblemente fuerte y es un atleta impresionante", manifestó.

Luego, el escocés de Dumfries reconoció qué es lo que necesitaba el hombre de Países Bajos para poder batir al hombre de Mercedes. "Debo admitir que Lewis ganó una cantidad increíble de títulos y lo hizo limpiamente. Prácticamente en ninguno tuvo grandes problemas. Dado el poder de Mercedes y de Lewis, creo que Max realmente necesitaba idear algo especial", sostuvo.

Pero después Coulthard reconoció y elogió la batalla que brindó el hombre de Red Bull en el 2021. "Ha tenido que luchar desde que llegó a la Fórmula 1, incluso se saltó casi todos los pasos que hay que dar antes de llegar en las categorías junior. No le tiene miedo a nadie, simplemente él no conoce ese tipo de emoción cuando está en la pista. Y eso es lo que más me impresiona de él. Siempre encuentra un espacio libre y se tira a cualquier hueco sin dudar. Cuando yo mismo estaba en las carreras, siempre me planteaba si debía arriesgarme o no. Max Verstappen actúa de una manera muy diferente, lo que le hace destacar entre todos los pilotos", sentenció.