Álvaro Morata volvió a empezar desde el banquillo de La Roja, volvió a saltar al césped en la segunda parte y volvió a marcar con una selección española que se acerca a octavos de final de Qatar 2022. Minutos después del choque con Alemania, el punta de Luis Enrique analizó el encuentro en los micrófonos de Bolavip.

Era el choque más importante de la jornada en el Grupo E, donde ibéricos y teutones miraron de reojo esa victoria de Costa Rica ante Japón que igualaba más que nunca una zona donde Alemania se encontraba obligada a sumar de a tres. Morata, nuevamente suplente en una España donde Marco Asensio partió como falso ‘9’, saltó al césped en 54 del complemento para solo ocho minutos después, vencer a Manuel Neuer en un tanto histórico para el delantero de La Roja.

Y es que gracias a la que supone su segunda anotación en Qatar 2022, Morata iguala a un mito como Raúl González Blanco en España. 61 goles ostentan ambos delantero en todas las categorías de la selección ibérica, donde el punta del Atlético por su parte llegó a los 29 con la mayor. Minutos después de la igualdad ante Hansi Flick y compañía, Bolavip consultó al ariete de Luis Enrique sobre si dicho marcador había sido justo o no.

Con la mente en Japón

"Bueno desde el banquillo no se ve muy bien el partido, nos levantamos todos, hay muchas jugadas que no se ve bien. No sé si es justo o no, pero es lo que nos hemos llevado. Alemania es una de las mejores selecciones del mundo en mi opinión, así que hay que tomar las cosas positivas de hoy para los próximos partidos y pensar ya en Japón”, palabras Morata para Bolavip desde Qatar.

Tras haber vuelto a dejar su huella con La Roja en la Copa del Mundo, España y Morata ya piensan en una jornada número tres donde los hombres de Luis Enrique se medirán con Japón mientras Alemania y Costa Rica disputan el otro duelo de la fecha. El día jueves y en simultaneo, todo se define en el Grupo F.

