Inglaterra es el rival más duro del Grupo E que integra Uruguay. Conoce las jóvenes estrellas inglesas que podrían jugar este Mundial Sub 20.

Atención Uruguay: las figuras que puede llevar Inglaterra al Mundial Sub 20

La Selección de Uruguay ya conoce sus rivales para el Mundial Sub 20, que se disputará del 20 de mayo hasta el 11 de junio en Argentina. La Celeste integra el Grupo E de competencia donde jugará ante Inglaterra, Túnez e Irak. No será fácil clasificar a los octavos de final, pero para el combinado que dirige Marcelo Broli, su oponente más difícil apuntan a ser los ingleses.

En lo previo, Uruguay e Inglaterra apuntarán a pelear el primer lugar del Grupo E de este Mundial Sub 20. Sin embargo, los partidos están para disputarse y habrá que ver qué pueden ofrecer tanto tunecinos como iraquíes. Por lo pronto, a continuación, te contamos cuáles son las figuras que podrían jugar para el seleccionado inglés.

La selección de Inglaterra Sub 20 está dirigida por Ian Foster, quien ya lleva varios años trabajando con juveniles ingleses. De hecho, conoce mucho a su camada de futbolistas, ya que los ha dirigido en los equipos Sub 18 y Sub 19 durante los últimos años.

Las figuras que puede llevar Inglaterra al Mundial Sub 20

Cabe destacar que la cantera inglesa ha destacado en el último tiempo con la aparición de figuras deslumbrantes del calibre de Jude Bellingham, Conor Gallagher, Joe Willock y Reece James, entre otros. En 2017, ganó el Mundial Sub 20 con figuras como Dominic Calvert-Lewin, Fikayo Tomori, Ademola Lookman y Dominic Solanke, entre los más conocidos.

Para este Mundial Sub 20 que se jugará en Argentina, Ian Foster puede llamar a algunos jugadores que ya tienen presente en la Premier League. Es el caso, por ejemplo, de Carney Chukwuemeka (Chelsea) y Samuel Edozie (Southampton). De todas maneras, una de sus grandes figuras es Samuel Iling Junior, quien ya ha tenido minutos y hasta goles importantes jugando para Juventus.

Por detrás aparecen algunos nombres propios que han jugado en las canteras de clubes de la Premier, pero que ahora hacen sus primeras armas en equipos del Ascenso como los casos de Liam Delap (Preston North End, pero pertenece a Manchester City) y Dane Scarlett (Portsmouth, aunque su ficha es del Tottenham).

Por último, dos nombres a seguir, ya que apunta a ser uno de los mediocampistas del futuro en Inglaterra es Alex Scott, figura indiscutida del Bristol City, de buena técnica y liderazgo. Y el español-inglés, Mateo Joseph, quien destaca con sus goles en las juveniles de Leeds, tras haber llegado proveniente de la cantera del Espanyol de Barcelona.