Karim Benzema es, con casi toda seguridad, la baja más dura del Mundial de Qatar 2022. La Copa del Mundo no contará con el ganador del Balón de Oro, luego de que este sufriera una lesión muscular el día anterior a la apertura del torneo. Eduardo Camavinga ha hablado sobre la caída de su compañero en la Selección de Francia y Real Madrid en conferencia de prensa.

Más allá de la ausencia de un futbolista de sus características en el terreno de juego, la baja de Karim Benzema podría tener un impacto anímico en la Selección de Francia. Los campeones defensores no contarán con uno de sus pilares en el equipo, lo que puede influir directamente en lo que será el desempeño del combinado en el torneo.

La baja de Benzema se suma a una larga lista de ausentes en el plantel de Les Bleus. Vale recordar que los dirigidos por Didier Deschamps no contarán con jugadores de peso como Paul Pogba, N'Golo Kanté y Presnel Kimpembe. Así mismo sufrieron la baja de Christopher Nkunku, que apuntaba a tener protagonismo en esta Copa del Mundo.

Camavinga lamentó la baja de Benzema

Eduardo Camavinga, que no solo comparte vestuario con Benzema en la Selección de Francia sino también en Real Madrid, habló de su compañero en conferencia de presa. "Luego he intercambiado algunos mensajes con él. Estaba destrozado por no poder disputar esta competición. Es un golpe fuerte, pero tenemos muchos jugadores buenos y vamos a pelear en nombre de todos los que no han tenido la suerte de venir".

El volante reconoció que esta es una oportunidad para los más jóvenes de la lista, ya que tienen mayores probabilidades de mostrar su talento en el Mundila de Qatar 2022. "Es una oportunidad de mostrar de lo que los jóvenes somos capaces" dijo el jugador, pese a no haber ocultado su decepción por la baja inesperada del ganador del Balón de Oro.