La Copa del Mundo no puede entenderse sin esos premios individuales que tanto debate generan al final de cada edición del máximo certamen que haya creado la FIFA. A solo unas horas de que los cuartos de final pongan primera, estos son los principales candidatos a quedarse con el Guante de Oro de Qatar 2022.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

El galardón es entregado al mejor portero del cada edición del certamen. Dicho trofeo, que recibía el nombre de Premio Lev Yashin antes del Mundial de Sudáfrica 2010 en honor al legendario portero soviético, ha sido ganado ya por míticos guardametas como Michael Preud´homme (Bélgica-1994), Fabien Barthez (Francia-1998), Oliver Kahn (Alemania 2002), Gianluigi Buffon (Italia-2006), Iker Casillas (España-2010), Manuel Neuer (Alemania-2014) y Thibaut Courtois con Bélgica en 2018. Llega el turno de un nuevo rey en este sentido.

Francia vs. Inglaterra, Portugal vs. Marruecos, Argentina vs. Países Bajos y Brasil vs. Croacia, los cruces de unos cuartos de final donde habrá grandes duelos entre porteros, momentos claves que serán definitivos desde las manos de los guardametas y por que no, tandas de penaltis donde todo quedó en manos de los expertos. Cuando todavía quedan hasta 8 encuentros de la Copa del Mundo, estos son los principales candidatos al premio del Guante de Oro.

Alisson Becker

Brasil se encomienda a sus manos, a sus grandes estiradas y a esos saques en largo que la delantera de Tite siempre consigue explotar. Apenas un tanto ha recibido el guardameta del Liverpool en lo que vamos de Copa del Mundo, donde volvió a erigirse por encima de Ederson en la portería.

Dominik Livakovic

Danijel Subašić puso la vara más que alta en Rusia 2018, pero no quedan dudas que el arquero del Dinamo de Zagreb ha hecho honor a su predecesor. Solo Maeda con Japón y Alphonse Davies han podido vencer la resistencia de un guardameta que no olvidemos, sacó hasta tres penaltis contra los nipones.

Emiliano Martínez

Un seguro en el arco, un líder dentro del terreno de juego y el salvador de la jornada ante Australia. Los tantos de Arabia Saudita y el recibido por los Socceroos han quedado en el pasado para un portero que a sus 30 años parece haber encontrado en la Albiceleste su mejor lugar en el mundo.

Yassine Bono

Solo un gol en contra a lo largo de más 390 minutos ha recibido la impresionante Marruecos y dicho hecho se encuentra amarrado a sus guantes. El portero del Sevilla lidera los mejores registros de una Copa del Mundo donde Portugal espera poder romper con su impresionante racha en Qatar. Ni los penales ante España pudieron vencerle.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22