A menos de nueve meses para que ruede la pelota en la Copa del Mundo, el Gobierno de Qatar, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, anunció una nueva actualización sobre la política de viaje que entrará en vigor el lunes 28 de febrero. Esta modificación se debe a la notable disminución en el número de contagios en el país.

Los ciudadanos que vienen de países con medidas sanitarias estándar no requieren una prueba PCR antes de llegar a Qatar. Si están completamente vacunados o recuperados, están exentos de la cuarentena y necesitan una prueba rápida de antígenos dentro de las 24 horas posteriores a su llegada.

Los no vacunados/no inmunes necesitarán 5 días de cuarentena domiciliaria y una prueba de PCR dentro de las 24 horas posteriores a su llegada, más una prueba rápida de antígeno el quinto día de la cuarentena domiciliaria.

En cuanto a los visitantes provenientes de países que componen la lista roja o tienen medidas sanitarias estrictas, que están completamente vacunados o recuperados, deben presentar un resultado de laboratorio PCR previo al viaje que sea negativo con una validez de 48 horas desde la hora de salida en el país de origen. Necesitan cuarentena de hotel de un día y prueba rápida de antígenos. Si no están vacunados o no son inmunes, no pueden ingresar al país.

¿Cuáles son los países que componen la lista roja de Qatar?

Los países que componen la lista roja son: Bangladesh, Egipto, Filipinas, Georgia, India, Jordania, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.