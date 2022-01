Portugal es una de las selecciones que clasificó a la Repesca en Europa luego de terminar en la segunda posición del Grupo A por debajo de Serbia, que ya sacó su boleto para el Mundial de Qatar. Es por eso que Cristiano Ronaldo, la gran figura que tienen los dirigidos por Fernando Manuel Costa Santos, en su rol de capitán transmitió tranquilidad.

“Sería muy triste si no conseguimos nuestro objetivo, que es llegar a la Copa del Mundo. Pero sigo creyendo firmemente que estaremos en Qatar. En el fútbol y en la vida pasamos momentos difíciles, pero lo que prima es la capacidad para poder levantarse”, dijo Cristiano Ronaldo en entrevista con ESPN Brasil.

Además, añadió: “Sabemos que tenemos una batalla difícil. Son dos batallas. Primero, contra Turquía; y si ganamos, contra Italia, yo creo. Tendríamos que ganarles. Vamos a ver. En marzo estaremos preparados, va a ser una batalla". Y concluyó: "No hay escenario perfecto en la vida. Tenemos que afrontar esto para llegar al Mundial".

Cristiano Ronaldo habló su estado físico

Cristiano Ronaldo, mano a mano con ESPN Brasil, comentó hasta que edad le gustaría seguir jugando al fútbol: "Genéticamente, no diré 25 para no exagerar, pero siento que tengo 30. Cuido mucho mi cuerpo y mi mente. Es algo que he aprendido en los últimos años. Voy a ver si llego a los 40, 41, 42 años jugando... Pero lo más importante es disfrutar el momento".

