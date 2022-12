Marruecos rompió el sueño de un Cristiano Ronaldo que empieza a manifestarse tras haber caído en los cuartos de final de un Mundial de Qatar 2022 que para muchos supone el final del camino. Por medio de sus redes sociales y mientras más de uno espera por novedades en su futuro, el 7 de Portugal comienza a expresar su actualidad: "Dolor, incertidumbre y trabajo constante".

No ha sido un 2022 ni mucho menos amable para el delantero que a sus 37 años no sabe ahora mismo por donde seguirá su carrera. Las tragedias a nivel familiar se sumaron a un presente deportivo donde el divorcio con Manchester United, la imposibilidad de dejar Old Trafford a lo largo del verano y la condición de agente libre complicaron aún más las cosas. Cristiano parece haber dicho basta.

Y lo hace solo unas horas después de que un tanto de Youssef En-Nesyri fulminase las opciones de Portugal en una Copa del Mundo más que especial para el delantero de Madeira. Las últimas palabras de CR7 mostraban ya el dolor que atraviesa un deportista por el que muchos se preguntan de cara al futuro: “Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones".

"Dolor, incertidumbre y trabajo constante"

Así dicta el críptico mensaje que aparece en las historias de Cristiano Ronaldo por una cuenta de Instagram que supera los 514 millones de seguidores y donde se empiezan a sacar diversas conclusiones sobre dichas palabras. Mientras desde Arabia Saudita esperan por una respuesta del luso a la propuesta realizada por Al-Nasr, el delantero de 37 años deja un particular recado en sus redes sociales.

"Dolor, incertidumbre y trabajo constante", así parece sentirse Cristiano Ronaldo horas después de que su último objetivo de cara al 2022 quedase fulminado gracias a una victoria de Marruecos que parece haber sentenciado los sueños del ariete en las Copas del Mundo. CR7 y su futuro, un enigma en todos los sentidos.