"Me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra", fue la frase con la que abrió una entrevista en The Sun que se convierte en la principal noticia de este deporte antes de la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo explotó contra Manchester United, contra Erik Ten Hag y contra un semestre por Old Trafford que habrá que ver si puede continuar en 2023. Así fue la cronología de hechos que rompió el amor de CR7 con el club de su vida.

Hubo dardos para la actual entrenador, para las decisiones de la directiva comandada por los Glazer, para la dirección técnica, para Wayne Rooney y hasta para Ralf Rangnick. Cristiano Ronaldo no dejó títere con cabeza y prendió el ventilador para seguramente haber puesto final a su paso por Manchester United. Así se reventó un amor que parecía eterno.

Todo empezaba sobre mayo del presente año, momento en el cual Ralf Rangnick dejaba unos Red Devils en llamas, con decenas de grandes nombres que dejarían el club y con un Erik Ten Hag que asomaba en el horizonte. Cristiano, entusiasmado con el arribo del neerlandés, comenzó a ver como ese fichaje que prometía levantar al Manchester United no iba ni mucho menos de la mano con lo que el luso pretendía para el gigante británico.

Sobre los primeros días de junio comenzaban los rumores que afirmaban el deseo de CR7 por dejar atrás al United. La falta de fichajes de garantías, el inmovilismo del club en el mercado y por supuesto el deseo de Cristiano por disputar la Liga de Campeones, fueron generando un coctel molotov que explotaría en el inicio de la pretemporada.

Ruptura total

Ronaldo se ausentó del viaje del primer equipo a Tailandia y mientras se iban dando los primeros resultados de la era Erik Ten Hag, el luso se quedaba entrenando en solitario por su tierra en un hecho vital para entender su falta de ritmo de juego y esos números por la presente campaña que hacen a más de uno rascarse los ojos.

Pero ni mucho menos se había llegado con esto al punto más alto del divorcio, pues mientras Jorge Mendes veía como las puertas de media Europa se cerraban para su estrella y los directivos del Manchester United hacían todo lo que estaba en sus manos para evitar una venta, Cristiano Ronaldo protagonizaba el primer desencuentro público con Erik Ten Hag al abandonar Old Trafford antes del pitido final en ese amistoso contra Rayo Vallecano.

“Ciertamente no apruebo esto. Esto es inaceptable, para todos. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final”, palabras de Ten Hag tras lo ocurrido en un claro mensaje a CR7. Lentamente y mientras comenzaba la temporada, era evidente que el corto circuito entre luso y neerlandés sería cada vez más visible.

Sin retorno

El mercado cerraba, Cristiano se encontraría destinado a jugar la Europa League y si bien algunos resultados positivos fueron asomando por Old Trafford, todo acabó de dinamitarse el pasado 19 de octubre. En una victoria clave para los Red Devils sobre Tottenham (2-0), CR7 abandonaba nuevamente el césped del estadio antes del pitido final para terminar de dejar en claro como su relación con Ten Hag se encontraba rota. Tres semanas antes recordemos, el DT no le usó ni un minuto durante el derbi de Manchester.

“El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro”, comunicado de un Manchester United que tomaba partido por Erik Ten Hag y suspendía a CR7 del choque en Stamford Bridge. La paz no duraría mucho.

Y esta se rompió anoche, tras el último encuentro antes del parón de selecciones y con un delantero que prendió como nunca el ventilador. Se viene el Mundial, con ello la chance de volver a postularse como un fichaje de élite y por encima de todo el momento idóneo para que como todos los caminos señalan, Manchester United y Cristiano Ronaldo cierren su divorcio de la forma más dolorosa para Old Trafford.