Cristiano Ronaldo ha sido el foco de atención del fútbol mundial en las últimas horas. El ídolo del fútbol ha finalizado su última aparición en la Copa del Mundo con la eliminación de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final. Ahora, luego de la decepción, el jugador ha publicado un comunicado.

Cristiano Ronaldo salió entre lágrimas del Estadio Al Thumama este sábado 10 de diciembre tras la derrota de Portugal ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. La postal del atacante saliendo destrozado de la cancha puso fin a un torneo tormentoso para el jugador.

CR7 estuvo envuelto en varias polémicas durante la Copa del Mundo. Desde su salida de Manchester United, su supuesta pelea con Fernado Santos y los partidos que vio (en gran parte) desde el banquillo ensuciaron la última participación del astro luso en la gran cita mundialista.

Comunicado

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Cristiano Ronaldo se pronunció tras la eliminación de la selección portuguesa. "Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño".

"Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño" añadió la estrella.

El Bicho no dejó claro qué será de su futuro. "Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país. Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones".

¿Se retira?

Con este comunicado, Cristiano Ronaldo deja todo su futuro en el aire. El mensaje del futbolista parece dejar claro que ha jugado su último Mundial, pero no aclara si ha culminado su carrera con la Selección de Portugal o, incluso, a nivel de clubes. Habrá que esperar para saber qué será de su futuro, ya que se encuentra sin equipo tras la rescisión de su contrato con Manchester United.

