Cristiano Ronaldo rompe el silencio: "Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi"

Su figura se encuentra más cuestionada que nunca, su nombre sale en los grandes titulares y sus imágenes en el seno de la selección de Portugal junto al resto de sus compañeros han generado interpretaciones de todo tipo. A solo unos días de empezar su camino en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo rompe el silencio: “Soy a prueba de balas”.

En una rueda de prensa donde se mostró nuevamente como el capitán de los lusos, CR7 respondió a todas las preguntas que existen en relación con su figura en un equipo donde los videos de aquel saludo con Bruno Fernandes y de ese encuentro con Joao Cancelo han generado todo tipo de reacciones en el equipo de Fernando Santos. Cristiano respondió a todo y pidió que una vez más, solo se hable de fútbol.

Desde aquella entrevista con The Sun que la imagen del luso se encuentra en el ojo del huracán, que más que nunca se critica su presente y que el nombre de CR7 aparece en los grandes titulares. Con 37 años encima, Cristiano ya calienta motores para poner en marcha su quinta Copa del Mundo.

“A prueba de balas”

Las sensaciones antes del inicio: “Responsabilidad tengo desde los 12 años que me fui de casa. Ahora somos más observados, pero responsabilidad tengo siempre: como jugador, como amigo, como padre… La presión es siempre la misma. A veces salen las cosas bien, otras mal, pero me siento capacitado para asumirlo”.

“Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, pero mi relación con él es excelente. Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto: mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix… Y aprovecho, no le pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal”, comentaba CR7 sobre las polémicas.

"Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver . Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más", comentaba sobre su colaboracion con Lionel Messi para Louis Vuitton

El delantero pidió que se dejen a un lado esos comentarios que aseguran que la paz de Portugal se ha roto: "Dejad de preguntar a mis compañeros por mí. Preguntad sobre el Mundial. Soy a prueba de balas. Llevo un traje de hierro. No me preocupa lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo".

“Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado… Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho…Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones”, finaliza un CR7 que tras varias jornadas llenas de polémica ha roto finalmente su silencio.