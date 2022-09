La historia reciente de los Mundiales ha tenido algunos hechos inimaginables. La Copa del Mundo realizada en Brasil 2014 ha tenido momentos únicos. Uno de estos momentos se dio en los cuartos de final cuando Países Bajos eliminó a Costa Rica. Lo iconico e inolvidable se dio cuando Louis Van Gaal, seleccionador neerlandés, llamó a Tim Krul desde el banco de suplentes y lo puso en el campo por Jasper Cillessen a falta de pocos minutos para el final del partido, pensando en los penales. Le atajó los penales a Bryan Ruiz y Michael Umaña para la clasificación a semifinales.

Desde aquel entonces, la figura de Krul se ha impuesto como un especialista en los penales y ha ganado cierto renombre. Aunque, su etapa en la selección de los Países Bajos no quedó del todo consolidada. No pudo afianzarse como titular y hasta se ha caído de las convocatorias en el último tiempo.

Louis Van Gaal, quien volvió a la selección neerlandesa para Qatar 2022, lo quiso recuperar. De hecho, fue invitado recientemente para un entrenamiento específico de penales, pese a que los arqueros citados para la doble fecha de UEFA Nations League de esta ventana internacional de septiembre son Cillessen, Mark Flekken y Andries Noppert. Al final, Krul rechazó la invitación y el entrenador lo fulminó.

"Krul me llamó para decirme que no vendría. Pensé que era una pena, porque sé que es el que más penales detiene. Pero no hay futuro para él en la ‘Oranje’, porque no ha querido venir. Es la consecuencia de su decisión. Siempre he pensado que se pueden entrenar los penales. No es la misma situación ni la misma presión que en un partido, pero puedes automatizar los procesos y ganar confianza. No puedes cambiar la política de entrenamientos en sus clubes, pero sí que puedes pedirles que ellos mismos entrenen penales", explicó Van Gaal en una rueda de prensa.

Así, Tim Krul ha sido borrado definitivamente de la selección de Países Bajos, precisamente por lo que lo llevó a quedar en la historia con su recordada aparición en esos cuartos de final de Brasil 2014. Al no querer practicar penales, Van Gaal le dio las gracias y ahora apuntará a otros guardametas pensando en Qatar 2022.