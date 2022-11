El jugador de Alemania que no se creía que podía ir a Qatar: "Me llamó Flick y yo pensaba que era el de los muebles"

La Copa del Mundo supone el máximo sueño que puede tener alguien que dedica su vida al juego más popular del planeta, pero no todos parecen tenerse la confianza de que dicha oportunidad en el certamen les llegará algún día. Horas después de caer con Japón, un jugador de Alemania desvela que no se creía que podía ir a Qatar 2022 hace solo unos meses: "Me llamó Flick y yo pensaba que era el de los muebles".

Die Mannschaft asume un momento de renovación en todas sus filas que ha dado entrada a una nueva generación de talentos de la Bundesliga. La hecatombe en Rusia 2018 provocó la salida de varios nombres de peso en una selección teutona que ya piensa en revertir su presente ante España. Uno de los convocados por Hansi Flick y seguramente titular ante La Roja, desvela que ni mucho menos pensaba en estar ahora mismo por Oriente Medio.

En una entrevista exclusiva para MARCA a poco más de 48 horas para el choque, dicho nombre de Die Mannschaft asegura que estuvo lejos de creerse los llamados de Hansi Flick para que supone su primera Copa del Mundo. Solo un SMS del seleccionador pudo conseguir que finalmente David Raum, laterales de los teutones, aceptase que iría a representar a su país al otro lado del mundo.

“Pensé que era el de los muebles”

Todo empezaba en septiembre del 2021, donde el defensor del Leipzig jugaba por entonces sus primeros encuentros por la Bundesliga tras un largo paso por el ascenso teutón: “Es una gran historia. Yo llego al Hoffenheim procedente de la Segunda división la temporada pasada y cuando llevo dos partidos me suena el teléfono. Fue antes de un entrenamiento y yo estaba en el vestuario cambiándome. Como no tenía el número, no lo cogí”.

“Como nos acabábamos de mudar, pensé que serían los de las obras, los muebles o un paquete. Volvieron a llamar y pensé: qué ganas tienen de hablar conmigo. No lo cogí, porque tenía que entrenar y prefería hablar en casa, más tarde. Deja de sonar el teléfono y me llega un SMS: "Soy Hansi Flick, llámame". Empecé a temblar y salí del vestuario corriendo para llamar. Pensaba que me diría que me estaba viendo, pero no”, desvela a MARCA el nuevo dueño de la banda izquierda de los alemanes.

